У луцькому ЦНАПі відновили послуги з обміну посвідчення водія

У Луцьку в Центрі надання адміністративних послуг відновили послуги з обміну посвідчення водія при втраті, викраденні документа, зміні анкетних даних, заміні посвідчення водія старого зразка на новий.Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.Також можна обміняти тимчасове посвідчення, яке видавалося на два роки на постійне. Обмін такого посвідчення можна здійснити не раніше дня закінчення терміну дії документа.Для цього необхідно звертатися у ЦНАП з таким переліком документів:- паспортом громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або документом, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус (в якому зазначено відомості про реєстрацію місця проживання);- довідкою про реєстраційний номер облікової картки платника податків ;- посвідченням водія;- медичною довідкою встановленого зразка з вказаною групою крові та резус фактором;- закордонним паспортом (за наявності);- документом, що посвідчує зміну паспортних даних (якщо такі зміни відбувалися).Адміністративний збір становить 219 грн.Відповідно до законодавства України порядок обміну водійського посвідчення не передбачає повторну здачу іспитів. Процедура заміни діючих прав проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування водія.Окрім того, у ЦНАПі можна зареєструвати новий транспортний засіб, причіп, мототранспорт. Вартість становить 530,53 грн.