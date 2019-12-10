У приміських маршрутках, що їздять через Луцьк, просять встановити валідатори





Про це йдеться у



За словами автора петиції, маршрутки №251, №107 та №103, маршрутки, що курсують у Боратин, не обладнані валідаторами.



"Пропоную змусити перевізників на приміських маршрутах обладнати транспорт засобами безконтактної оплати (валідатори чи термінали). Оскільки ці перевізники обслуговують у тому числі лучан, вони повинні думати про наш комфорт", - вважає Сергій Філюк.



Він додає, що при цьому оплату готівкою у цих маршрутках скасовувати не обов'язково — головне запропонувати пасажирам альтернативу.

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