Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-10кВ Л-01-06 від ЛР-164 до ЛР-151 09:00 -17:00 ФОП Гонтарук В.І. кіоск с. Зимне, вул. Молодіжна, школа с. Зимне с. Зимне, вул. Молодіжна, Зелена, Монастирська, Тиха, Приміська2. ПЛ-10кВ Л-02-04 09:00 -17:00 м.Устилуг ПП "Амік -Україна" АЗС, ТзОВ "П'ятидні" Бригада КТП 304, "Сільський вісник" склад с/г продукції с.П'ятидні, АЗС "ОККО" м. Устилуг, Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" АЗС м. Устилуг КТП-100, Приватне підприємство "Універсам" АЗС м. УстилугКТП-367 c.П'ятидні вул. Сільська, Набережна.1. ПЛ0,4кВ Л1 від КТП48Чистка траси 9.00 – 17.00 "с. Печихвости:вул. Горохівська"2. ПЛ-10кВ 09-03 чистка траси 9.00 – 17.00 Берестечківське СТ магазин с. СтарикиПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗс. СтарикиКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс. СтарикиФОП Зелінський А.М. млин с. СтарикиПеремильська сільська рада Башня с. СтарикиТзОВ "Волинь Агро" Тракторна бригада с. ПеремильБерестечківське СТ магазин с. ПеремильБерестечківське СТ магазин "Затишок" с. ПеремильПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗс. ПеремильФОП Юзвик В.І. магазин с. ПеремильПеремильська сільська рада Башня с. ПеремильФОП Друзюк Г.А. Магазин с. ПеремильФОП Пасічник М.М Магазин с. ПеремильФОП Юзвик З.А магазин с. ПеремильПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗс. ПеремильБерестечківське СТ магазин Струмокс. ПеремильПАТ" Ковельмолоко" приймальний пунктс. ПеремильФОП Семенов В.В. Виробниче приміщенняс. ПеремильФОП Кабан В.О. Підприємець Кабан Василь Олександрович с. ПеремильПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. ЛипаПеремильська сільська рада Клуб с. ЛипаБерестечківське СТ магазин с. ЛипаТзОВ "Волинь Агро" ферма с. ЛипаЦерква Церква с. ЛипаПрАТ "МТС Україна" Базова станція с. ЛипаТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку с. ЛипаВолиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. ЛипаГорохівський районний відділ освіти Школас. Липа-2КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс. Липа-2Горохівський районний відділ освіти Школас. ПеремильПеремильська сільська рада Будинок культурис. ПеремильПеремильська сільська рада Адмінприміщення с. ПеремильПАТ"Укртелеком" АТС с. ПеремильПеремильська сільська рада Дитячий садокс. ПеремильФОП Друзюк Г.А. БАР с. ПеремильФОП Михальчук О.Г. Підсобне господарствос. ПеремильТзОВ "Волинь Агро" Контора с. ПеремильКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс. ПеремильПеремильська сільська рада Башняс. ПеремильТзОВ "Волинь Агро" АВМ с. ПеремильФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення с. ПеремильПеремильська сільська рада Башняс. ПеремильТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорамас. ПеремильПП Стоік млин с. ПеремильФорманюк М.П. склад с. ГумнищеТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад с. ГумнищеБерестечківське СТ магазин с. ГумнищеЦерква Церква с. ГумнищеКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс. ГумнищеПеремильська сільська рада Клуб с. БогунівкаЦерква с. БогунівкаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс. БогунівкаГорохівський районний відділ освіти Школас. БогунівкаПеремильська сільська рада Башняс. Богунівка с Старики,с Перемиль,с Богунівка,с Гумнище,с Новоставс Липа,1. ПЛ-10 Л 04-03від ЗТП-23 до КТПП-26 9:30-16:30 --- с. Заболотці вул. Садова, вул. Молодіжнас. Заставне вул. Л. Українки, вул. Низова, вул. Шевченка,2.. Л-2 від ЩТП-301 9:30-16:30 --- с. Трубки вул. Вереснева3. КТП-171 10:00-17:00 ВЗ ПереславичіПереславичі школаМагазинФАПДитсадокБК с.ПереславичіБібліотека с. Переславичі вул. Незалежності,вул. Першотравнева1. ПЛ-10 кВ Л-59-04 від ЛР-20 09:40-17:00 с. Мостище: школа, майстерня, ФОП Остапук Марія Юріївна, церква, бібліотека, ФАП, ФОП Мажула Надія Іванівна (магазин)с. М.-Мостище: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (АТС), сільська рада, церква, школа, ФОП Прач Наталія Василівна, ФАП, шкільна майстерня, ФОП Козел Оксана Микорлаївна (магазин), ФОП Бегаль Оксана Володимирівна (магазин), ФОП Матвійчук Марія Кіндратівна (магазин), ФОП Олісейчик Надія Йосипівна. с. Мостище (повністю), с.Мельники Мостище (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-44 09:30-16:00 Відсутні с. Воєгоще, вул.. Ветеранів, пров.Тихий.3. ПЛ-10 кВ Л-87-02ПЛ-10 кВ Л-87-03ПЛ-10 кВ Л-87-05 09:00-17:00 Школи: с.Пнівне.с.Брониця.с.Фаринки.с.-рада с.Пнівне.с.Брониця.дит.садок с.Пнівне.с.Волиця.с.Брониця. усі ФОП .цих селах с.Брониця, с.Пнівне, с.Соснівка, с.Волиця, с.Фаринки, с.Винімок, с.Городок-усі села повністю4. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-29 09:00-17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул.Богдана Хмельницького, вул.Мала, вул.Дружня (частково), пров.Ватутіна (частково).1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 9:00-17:00 _____с.Омельневул.Поліська,вул.Шляхова,вул.Жовтнева,буд.3-30,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 м. КіверціМиколаївська парафія - церквам.Ківерцівул.Володимирська,вул.Тиверців буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-403 9:00-17:00 с. Сильне – поштаТзОВ "Гедеон" - деревообробний цех с. Сильневул.Л.Українки,4. ПЛ10 кВ Л14-04 частково 10:00-16:00 смт. Цумань – школа,пошта, музична школа, дім молитвиФОП Чечотка В.К. - магазинФОП Ковальчук С.А. - магазинФОП Мороз М.М. – торговий кіоскФОП Макара А.С.– торговий кіоскСелищна рада ЦуманьДуб А.В.- лазняЦуманське ВУЖКГ - контораФОП Коломечюк В.І. - магазинФОП Бондар Л.С. - магазинФОП Ховайло О.В. - магазинФОП Тимчук Сергій Ростиславовичфілія ПрАТ "Волиньобленерго" смт.Цуманьвул.Грушевського,вул Жовтневавул. Львівськавул.1-го Травня,вул.Васильєва, 3,5,вул.Чехова, буд.1-28,вул.Набережна,1-12вул.Електрична,вул.Н.Депутатів, 10-72,вул.Шкільна,1. 9:00-17:00Населенняс.Колодяжнес.Білин2. 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Велицьк3. ПС 35/10 «Сільце №74»9:00-17:00 ТзОВ"ТПК-2013"Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКовельське МТМОСФГ "Колос"ПАТ "Укртелеком" Волинська філіяВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФО Максимчук І.ІСв'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ.ФОП Киденько О.МФОП Польчук А.ФРелігійна громада"Живоносне джерело" УПЦФОП Топоровський О.ЄСільськогосподарське ТзОВ "Вежа"СФГ "Весна"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"Волинська дирекція АТ"Укрпошта"Св'ято-Дмитрівська громада УПЦ с.ПідлісиКовельська районна державна лікарняветеринарної медициниФермерське господарство "Визвість"ФОП Філіпчук В.ВСвято-Успенська громадаУПЦСвято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.УглиФОП Чих В.ЯРелігійна громада ХВЄ п'ятидесятників с.ПідріжжяПоворське споживче товариствоСв'ято-Михайлівська громада УПЦ с. ПідріжжяФОП Польчук П.АТзОВ "Західні лісові ресурси"ФОП Боймиструк Б.ГДП "Ковельське лісове господарство"Св'ято-Парасківська громада с.КашівкаФОП Кирилюк В.М с.Рудка Миринськас.Велицькм.Ковельс.Кухаріс.Сільцес.Підлісис.Арсеновичіс.Углис.Підріжжяс.Кашівка4.ПЛ-0,4кВ КТП-529:00-17:00 ФОП Киденько О.МВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИСвято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли с.Угли1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-111 09:00 – 17:00 с.Заячиці вул.Польова, вул.Колгоспна2. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-150 09:00 – 17:00 с.Маньків вул.8Березня, вул.Центральна, вул.Луцька, вул.Нова1. 09:00-17:00Волинські оптичні мережіТП-513ФОП МурзінаГК «Жигулі»Гастроном №2 вул. Садовськоговул. Прилуцькапров. Прилуцькийвул. Східнавул. Східно-Межовавул. Вишнівецькавул. Хрещатавул. Млинівськавул. Балакірєвавул. Надрічнавул. Збаразькапров. І-й, ІІ-й Збаразькийвул. Привітнавул. Калиновавул. Сонячнавул. П. Мирноговул. Скрябінавул. Бородінавул. Н. Левицького2. 13.30-17.00пологовий1. 09:30-17:00ПСП "Агротехсервіс" (пожежна частина, гуртожиток), ПАТ "Укртелеком" (АТС) с. Радомишль вул. Церковна, Ранкова1. ПЛ-04 КТП-316 9:00 – 17:00 Побут с. Головне вул.: 1Травня, Шевченка, Ринкова, Червоної калини.2. ПЛ-04 КТП-468 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Дит.садок. с. Столенськи Смоляри.1. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЗТП-194 10:00 - 17:00 с.Гречище (Школа, ФАП, Магазин) с.Гречище, Шлапань2. КТП-186 10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська1. 10:00-17:00Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Цміни1. ПЛ-0.4кВ Л-2,Л-3КТП-60 09:00-17:00 Гаражний масив М.Нововолинськ:Вул.Шахтарська22,24С.Шахтарське (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1.ПЛ-0,4 кВ КТП-1419:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна2.ПЛ-0,4 кВ КТП-1499:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру3.ПЛ-0,4 кВ КТП-1869:00-17:00 с.Тихотин (бригада)4. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)5.ПЛ-0,4 кВ КТП-2989:00-17:00 с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.6.ПЛ-10кВ Л34-079:00-17:00 с.Березолуки (повністю)с.Підгірне (повністю)с.Яблунівка (повністю)с.Кроватка артсвердловина, комплекс, гуртожиток. с.Березолуки (повністю)с.Підгірне (повністю)с.Яблунівка (повністю)7.ПЛ-10кВ Л43-02 після ЛР-1209:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква, ФАП, церква, клуб, школа. с.Берегове вул.Набережна, 12-36,27-77, Набережна,4-10,1-25а, Луцька,19,23,1-17,27-37,2-16.1. КТП-20 10-00-16-00 с.Сераховичі вул Перемоги, Ветеранів, Польова, 17 Вересня2. КТП-169Л-2,3 09-00-16-00 с.Дубечне вул Вишнева, Довгаля3. ЩТП-293Л-1 14-00-17-00 с.Дубечне вулЛісова, куток Костяново1. ПЛ-0,4кВКТП-157 10:00-16:30 с. Осьмиговичі2. ПЛ-0,4кВКТП-85 Л-3 13:00-16:30 ГРП, ФОП Козачук В.І.- магазин с.м.т.Турійськ вул.Троця3. ПЛ-0,4кВЩТП-89 09:00-12:30 с.м.т.Турійськ вул.Жовтнева