Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-10кВ Л-01-06 від ЛР-164 до ЛР-151 09:00 -17:00 ФОП Гонтарук В.І. кіоск с. Зимне, вул. Молодіжна, школа с. Зимне с. Зимне, вул. Молодіжна, Зелена, Монастирська, Тиха, Приміська
2. ПЛ-10кВ Л-02-04 09:00 -17:00 м.Устилуг ПП "Амік -Україна" АЗС, ТзОВ "П'ятидні" Бригада КТП 304, "Сільський вісник" склад с/г продукції с.П'ятидні, АЗС "ОККО" м. Устилуг, Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" АЗС м. Устилуг КТП-100, Приватне підприємство "Універсам" АЗС м. Устилуг
КТП-367 c.П'ятидні вул. Сільська, Набережна.
Горохівський район
1. ПЛ0,4кВ Л1 від КТП48
Чистка траси 9.00 – 17.00 "с. Печихвости:
вул. Горохівська"
2. ПЛ-10кВ 09-03 чистка траси 9.00 – 17.00 Берестечківське СТ магазин с. Старики
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Старики
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Старики
ФОП Зелінський А.М. млин с. Старики
Перемильська сільська рада Башня с. Старики
ТзОВ "Волинь Агро" Тракторна бригада с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин "Затишок" с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Перемиль
ФОП Юзвик В.І. магазин с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня с. Перемиль
ФОП Друзюк Г.А. Магазин с. Перемиль
ФОП Пасічник М.М Магазин с. Перемиль
ФОП Юзвик З.А магазин с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин Струмок
с. Перемиль
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
с. Перемиль
ФОП Семенов В.В. Виробниче приміщення
с. Перемиль
ФОП Кабан В.О. Підприємець Кабан Василь Олександрович с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Липа
Перемильська сільська рада Клуб с. Липа
Берестечківське СТ магазин с. Липа
ТзОВ "Волинь Агро" ферма с. Липа
Церква Церква с. Липа
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція с. Липа
ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку с. Липа
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Липа-2
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Липа-2
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Перемиль
Перемильська сільська рада Будинок культури
с. Перемиль
Перемильська сільська рада Адмінприміщення с. Перемиль
ПАТ"Укртелеком" АТС с. Перемиль
Перемильська сільська рада Дитячий садок
с. Перемиль
ФОП Друзюк Г.А. БАР с. Перемиль
ФОП Михальчук О.Г. Підсобне господарство
с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" Контора с. Перемиль
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня
с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" АВМ с. Перемиль
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня
с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама
с. Перемиль
ПП Стоік млин с. Перемиль
Форманюк М.П. склад с. Гумнище
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад с. Гумнище
Берестечківське СТ магазин с. Гумнище
Церква Церква с. Гумнище
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Гумнище
Перемильська сільська рада Клуб с. Богунівка
Церква с. Богунівка
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Богунівка
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Богунівка
Перемильська сільська рада Башня
с. Богунівка с Старики,
с Перемиль,
с Богунівка,
с Гумнище,
с Новостав
с Липа,
Іваничівський район
1. ПЛ-10 Л 04-03
від ЗТП-23 до КТПП-26 9:30-16:30 --- с. Заболотці вул. Садова, вул. Молодіжна
с. Заставне вул. Л. Українки, вул. Низова, вул. Шевченка,
2.. Л-2 від ЩТП-301 9:30-16:30 --- с. Трубки вул. Вереснева
3. КТП-171 10:00-17:00 ВЗ Переславичі
Переславичі школа
Магазин
ФАП
Дитсадок
БК с.Переславичі
Бібліотека с. Переславичі вул. Незалежності,
вул. Першотравнева
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 кВ Л-59-04 від ЛР-20 09:40-17:00 с. Мостище: школа, майстерня, ФОП Остапук Марія Юріївна, церква, бібліотека, ФАП, ФОП Мажула Надія Іванівна (магазин)
с. М.-Мостище: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (АТС), сільська рада, церква, школа, ФОП Прач Наталія Василівна, ФАП, шкільна майстерня, ФОП Козел Оксана Микорлаївна (магазин), ФОП Бегаль Оксана Володимирівна (магазин), ФОП Матвійчук Марія Кіндратівна (магазин), ФОП Олісейчик Надія Йосипівна. с. Мостище (повністю), с.Мельники Мостище (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-44 09:30-16:00 Відсутні с. Воєгоще, вул.. Ветеранів, пров.Тихий.
3. ПЛ-10 кВ Л-87-02
ПЛ-10 кВ Л-87-03
ПЛ-10 кВ Л-87-05 09:00-17:00 Школи: с.Пнівне.с.Брониця.с.Фаринки.с.-рада с.Пнівне.с.Брониця.дит.садок с.Пнівне.с.Волиця.с.Брониця. усі ФОП .цих селах с.Брониця, с.Пнівне, с.Соснівка, с.Волиця, с.Фаринки, с.Винімок, с.Городок-усі села повністю
4. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-29 09:00-17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул.Богдана Хмельницького, вул.Мала, вул.Дружня (частково), пров.Ватутіна (частково).
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 9:00-17:00 _____
с.Омельне
вул.Поліська,
вул.Шляхова,
вул.Жовтнева,буд.3-30,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 м. Ківерці
Миколаївська парафія - церква
м.Ківерці
вул.Володимирська,
вул.Тиверців буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-403 9:00-17:00 с. Сильне – пошта
ТзОВ "Гедеон" - деревообробний цех с. Сильне
вул.Л.Українки,
4. ПЛ10 кВ Л14-04 частково 10:00-16:00 смт. Цумань – школа,пошта, музична школа, дім молитви
ФОП Чечотка В.К. - магазин
ФОП Ковальчук С.А. - магазин
ФОП Мороз М.М. – торговий кіоск
ФОП Макара А.С.– торговий кіоск
Селищна рада Цумань
Дуб А.В.- лазня
Цуманське ВУЖКГ - контора
ФОП Коломечюк В.І. - магазин
ФОП Бондар Л.С. - магазин
ФОП Ховайло О.В. - магазин
ФОП Тимчук Сергій Ростиславович
філія ПрАТ "Волиньобленерго" смт.Цумань
вул.Грушевського,
вул Жовтнева
вул. Львівська
вул.1-го Травня,
вул.Васильєва, 3,5,
вул.Чехова, буд.1-28,
вул.Набережна,1-12
вул.Електрична,
вул.Н.Депутатів, 10-72,
вул.Шкільна,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Населення
с.Колодяжне
с.Білин
2. 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Велицьк
3. ПС 35/10 «Сільце №74»
9:00-17:00 ТзОВ"ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
СФГ "Колос"
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І
Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ.
ФОП Киденько О.М
ФОП Польчук А.Ф
Релігійна громада"Живоносне джерело" УПЦ
ФОП Топоровський О.Є
Сільськогосподарське ТзОВ "Вежа"
СФГ "Весна"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
Св'ято-Дмитрівська громада УПЦ с.Підліси
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Фермерське господарство "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В
Свято-Успенська громадаУПЦ
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих В.Я
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників с.Підріжжя
Поворське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Польчук П.А
ТзОВ "Західні лісові ресурси"
ФОП Боймиструк Б.Г
ДП "Ковельське лісове господарство"
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М с.Рудка Миринська
с.Велицьк
м.Ковель
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Угли
с.Підріжжя
с.Кашівка
4.
ПЛ-0,4кВ КТП-52
9:00-17:00 ФОП Киденько О.М
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли с.Угли
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-111 09:00 – 17:00 с.Заячиці вул.Польова, вул.Колгоспна
2. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-150 09:00 – 17:00 с.Маньків вул.8Березня, вул.Центральна, вул.Луцька, вул.Нова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Волинські оптичні мережі
ТП-513
ФОП Мурзіна
ГК «Жигулі»
Гастроном №2 вул. Садовського
вул. Прилуцька
пров. Прилуцький
вул. Східна
вул. Східно-Межова
вул. Вишнівецька
вул. Хрещата
вул. Млинівська
вул. Балакірєва
вул. Надрічна
вул. Збаразька
пров. І-й, ІІ-й Збаразький
вул. Привітна
вул. Калинова
вул. Сонячна
вул. П. Мирного
вул. Скрябіна
вул. Бородіна
вул. Н. Левицького
2. 13.30-17.00
пологовий
Луцький район
1. 09:30-17:00
ПСП "Агротехсервіс" (пожежна частина, гуртожиток), ПАТ "Укртелеком" (АТС) с. Радомишль вул. Церковна, Ранкова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-316 9:00 – 17:00 Побут с. Головне вул.: 1Травня, Шевченка, Ринкова, Червоної калини.
2. ПЛ-04 КТП-468 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Дит.садок. с. Столенськи Смоляри.
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЗТП-194 10:00 - 17:00 с.Гречище (Школа, ФАП, Магазин) с.Гречище, Шлапань
2. КТП-186 10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Цміни
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-2,Л-3
КТП-60 09:00-17:00 Гаражний масив М.Нововолинськ:
Вул.Шахтарська22,24
С.Шахтарське (частково)
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-186
9:00-17:00 с.Тихотин (бригада)
4. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
5.
ПЛ-0,4 кВ КТП-298
9:00-17:00 с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
6.
ПЛ-10кВ Л34-07
9:00-17:00 с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
с.Кроватка артсвердловина, комплекс, гуртожиток. с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
7.
ПЛ-10кВ Л43-02 після ЛР-120
9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква, ФАП, церква, клуб, школа. с.Берегове вул.Набережна, 12-36,27-77, Набережна,4-10,1-25а, Луцька,19,23,1-17,27-37,2-16.
Старовижівський район
1. КТП-20 10-00-16-00 с.Сераховичі вул Перемоги, Ветеранів, Польова, 17 Вересня
2. КТП-169Л-2,3 09-00-16-00 с.Дубечне вул Вишнева, Довгаля
3. ЩТП-293Л-1 14-00-17-00 с.Дубечне вулЛісова, куток Костяново
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-157 10:00-16:30 с. Осьмиговичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-85 Л-3 13:00-16:30 ГРП, ФОП Козачук В.І.- магазин с.м.т.Турійськ вул.Троця
3. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-89 09:00-12:30 с.м.т.Турійськ вул.Жовтнева
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-10кВ Л-01-06 від ЛР-164 до ЛР-151 09:00 -17:00 ФОП Гонтарук В.І. кіоск с. Зимне, вул. Молодіжна, школа с. Зимне с. Зимне, вул. Молодіжна, Зелена, Монастирська, Тиха, Приміська
2. ПЛ-10кВ Л-02-04 09:00 -17:00 м.Устилуг ПП "Амік -Україна" АЗС, ТзОВ "П'ятидні" Бригада КТП 304, "Сільський вісник" склад с/г продукції с.П'ятидні, АЗС "ОККО" м. Устилуг, Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" АЗС м. Устилуг КТП-100, Приватне підприємство "Універсам" АЗС м. Устилуг
КТП-367 c.П'ятидні вул. Сільська, Набережна.
Горохівський район
1. ПЛ0,4кВ Л1 від КТП48
Чистка траси 9.00 – 17.00 "с. Печихвости:
вул. Горохівська"
2. ПЛ-10кВ 09-03 чистка траси 9.00 – 17.00 Берестечківське СТ магазин с. Старики
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Старики
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Старики
ФОП Зелінський А.М. млин с. Старики
Перемильська сільська рада Башня с. Старики
ТзОВ "Волинь Агро" Тракторна бригада с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин "Затишок" с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Перемиль
ФОП Юзвик В.І. магазин с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня с. Перемиль
ФОП Друзюк Г.А. Магазин с. Перемиль
ФОП Пасічник М.М Магазин с. Перемиль
ФОП Юзвик З.А магазин с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин Струмок
с. Перемиль
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
с. Перемиль
ФОП Семенов В.В. Виробниче приміщення
с. Перемиль
ФОП Кабан В.О. Підприємець Кабан Василь Олександрович с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Липа
Перемильська сільська рада Клуб с. Липа
Берестечківське СТ магазин с. Липа
ТзОВ "Волинь Агро" ферма с. Липа
Церква Церква с. Липа
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція с. Липа
ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку с. Липа
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Липа-2
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Липа-2
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Перемиль
Перемильська сільська рада Будинок культури
с. Перемиль
Перемильська сільська рада Адмінприміщення с. Перемиль
ПАТ"Укртелеком" АТС с. Перемиль
Перемильська сільська рада Дитячий садок
с. Перемиль
ФОП Друзюк Г.А. БАР с. Перемиль
ФОП Михальчук О.Г. Підсобне господарство
с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" Контора с. Перемиль
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня
с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" АВМ с. Перемиль
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня
с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама
с. Перемиль
ПП Стоік млин с. Перемиль
Форманюк М.П. склад с. Гумнище
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад с. Гумнище
Берестечківське СТ магазин с. Гумнище
Церква Церква с. Гумнище
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Гумнище
Перемильська сільська рада Клуб с. Богунівка
Церква с. Богунівка
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
с. Богунівка
Горохівський районний відділ освіти Школа
с. Богунівка
Перемильська сільська рада Башня
с. Богунівка с Старики,
с Перемиль,
с Богунівка,
с Гумнище,
с Новостав
с Липа,
Іваничівський район
1. ПЛ-10 Л 04-03
від ЗТП-23 до КТПП-26 9:30-16:30 --- с. Заболотці вул. Садова, вул. Молодіжна
с. Заставне вул. Л. Українки, вул. Низова, вул. Шевченка,
2.. Л-2 від ЩТП-301 9:30-16:30 --- с. Трубки вул. Вереснева
3. КТП-171 10:00-17:00 ВЗ Переславичі
Переславичі школа
Магазин
ФАП
Дитсадок
БК с.Переславичі
Бібліотека с. Переславичі вул. Незалежності,
вул. Першотравнева
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 кВ Л-59-04 від ЛР-20 09:40-17:00 с. Мостище: школа, майстерня, ФОП Остапук Марія Юріївна, церква, бібліотека, ФАП, ФОП Мажула Надія Іванівна (магазин)
с. М.-Мостище: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (АТС), сільська рада, церква, школа, ФОП Прач Наталія Василівна, ФАП, шкільна майстерня, ФОП Козел Оксана Микорлаївна (магазин), ФОП Бегаль Оксана Володимирівна (магазин), ФОП Матвійчук Марія Кіндратівна (магазин), ФОП Олісейчик Надія Йосипівна. с. Мостище (повністю), с.Мельники Мостище (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-44 09:30-16:00 Відсутні с. Воєгоще, вул.. Ветеранів, пров.Тихий.
3. ПЛ-10 кВ Л-87-02
ПЛ-10 кВ Л-87-03
ПЛ-10 кВ Л-87-05 09:00-17:00 Школи: с.Пнівне.с.Брониця.с.Фаринки.с.-рада с.Пнівне.с.Брониця.дит.садок с.Пнівне.с.Волиця.с.Брониця. усі ФОП .цих селах с.Брониця, с.Пнівне, с.Соснівка, с.Волиця, с.Фаринки, с.Винімок, с.Городок-усі села повністю
4. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-29 09:00-17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул.Богдана Хмельницького, вул.Мала, вул.Дружня (частково), пров.Ватутіна (частково).
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 9:00-17:00 _____
с.Омельне
вул.Поліська,
вул.Шляхова,
вул.Жовтнева,буд.3-30,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 м. Ківерці
Миколаївська парафія - церква
м.Ківерці
вул.Володимирська,
вул.Тиверців буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-403 9:00-17:00 с. Сильне – пошта
ТзОВ "Гедеон" - деревообробний цех с. Сильне
вул.Л.Українки,
4. ПЛ10 кВ Л14-04 частково 10:00-16:00 смт. Цумань – школа,пошта, музична школа, дім молитви
ФОП Чечотка В.К. - магазин
ФОП Ковальчук С.А. - магазин
ФОП Мороз М.М. – торговий кіоск
ФОП Макара А.С.– торговий кіоск
Селищна рада Цумань
Дуб А.В.- лазня
Цуманське ВУЖКГ - контора
ФОП Коломечюк В.І. - магазин
ФОП Бондар Л.С. - магазин
ФОП Ховайло О.В. - магазин
ФОП Тимчук Сергій Ростиславович
філія ПрАТ "Волиньобленерго" смт.Цумань
вул.Грушевського,
вул Жовтнева
вул. Львівська
вул.1-го Травня,
вул.Васильєва, 3,5,
вул.Чехова, буд.1-28,
вул.Набережна,1-12
вул.Електрична,
вул.Н.Депутатів, 10-72,
вул.Шкільна,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Населення
с.Колодяжне
с.Білин
2. 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Велицьк
3. ПС 35/10 «Сільце №74»
9:00-17:00 ТзОВ"ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
СФГ "Колос"
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І
Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ.
ФОП Киденько О.М
ФОП Польчук А.Ф
Релігійна громада"Живоносне джерело" УПЦ
ФОП Топоровський О.Є
Сільськогосподарське ТзОВ "Вежа"
СФГ "Весна"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
Св'ято-Дмитрівська громада УПЦ с.Підліси
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Фермерське господарство "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В
Свято-Успенська громадаУПЦ
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих В.Я
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників с.Підріжжя
Поворське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Польчук П.А
ТзОВ "Західні лісові ресурси"
ФОП Боймиструк Б.Г
ДП "Ковельське лісове господарство"
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М с.Рудка Миринська
с.Велицьк
м.Ковель
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Угли
с.Підріжжя
с.Кашівка
4.
ПЛ-0,4кВ КТП-52
9:00-17:00 ФОП Киденько О.М
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли с.Угли
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-111 09:00 – 17:00 с.Заячиці вул.Польова, вул.Колгоспна
2. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-150 09:00 – 17:00 с.Маньків вул.8Березня, вул.Центральна, вул.Луцька, вул.Нова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Волинські оптичні мережі
ТП-513
ФОП Мурзіна
ГК «Жигулі»
Гастроном №2 вул. Садовського
вул. Прилуцька
пров. Прилуцький
вул. Східна
вул. Східно-Межова
вул. Вишнівецька
вул. Хрещата
вул. Млинівська
вул. Балакірєва
вул. Надрічна
вул. Збаразька
пров. І-й, ІІ-й Збаразький
вул. Привітна
вул. Калинова
вул. Сонячна
вул. П. Мирного
вул. Скрябіна
вул. Бородіна
вул. Н. Левицького
2. 13.30-17.00
пологовий
Луцький район
1. 09:30-17:00
ПСП "Агротехсервіс" (пожежна частина, гуртожиток), ПАТ "Укртелеком" (АТС) с. Радомишль вул. Церковна, Ранкова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-316 9:00 – 17:00 Побут с. Головне вул.: 1Травня, Шевченка, Ринкова, Червоної калини.
2. ПЛ-04 КТП-468 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Дит.садок. с. Столенськи Смоляри.
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЗТП-194 10:00 - 17:00 с.Гречище (Школа, ФАП, Магазин) с.Гречище, Шлапань
2. КТП-186 10:00 -17:00 ДП «Любешівське ЛМГ»Дольське лісництво с.Дольськ вул.Білоруська
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Цміни
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-2,Л-3
КТП-60 09:00-17:00 Гаражний масив М.Нововолинськ:
Вул.Шахтарська22,24
С.Шахтарське (частково)
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-186
9:00-17:00 с.Тихотин (бригада)
4. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
5.
ПЛ-0,4 кВ КТП-298
9:00-17:00 с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.
6.
ПЛ-10кВ Л34-07
9:00-17:00 с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
с.Кроватка артсвердловина, комплекс, гуртожиток. с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
7.
ПЛ-10кВ Л43-02 після ЛР-120
9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква, ФАП, церква, клуб, школа. с.Берегове вул.Набережна, 12-36,27-77, Набережна,4-10,1-25а, Луцька,19,23,1-17,27-37,2-16.
Старовижівський район
1. КТП-20 10-00-16-00 с.Сераховичі вул Перемоги, Ветеранів, Польова, 17 Вересня
2. КТП-169Л-2,3 09-00-16-00 с.Дубечне вул Вишнева, Довгаля
3. ЩТП-293Л-1 14-00-17-00 с.Дубечне вулЛісова, куток Костяново
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-157 10:00-16:30 с. Осьмиговичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-85 Л-3 13:00-16:30 ГРП, ФОП Козачук В.І.- магазин с.м.т.Турійськ вул.Троця
3. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-89 09:00-12:30 с.м.т.Турійськ вул.Жовтнева
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