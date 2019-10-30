вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині злодій через вікно проник у будинок та виніс «ювелірку» на кругленьку суму

На Волині злодій через вікно проник у будинок та виніс «ювелірку» на кругленьку суму
У ніч на понеділок, 19 жовтня, невідомий через вікно проник до будинку 22-річного жителя райцентру Горохів та викрав ювелірні вироби.

Сума завданих матеріальних збитків склала 30 тисяч гривень, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 18-річний місцевий житель. Викрадені речі хлопець здав у ломбард. До слова, правоохоронці встановили причетність зловмисника до скоєння ще двох крадіжок, вчинених напередодні.

Також у Луцьку поліцейські викрили зухвалого грабіжника. У суботу, 9 жовтня, невідомий пошкодив замок вхідних дверей квартири лучанки та викрав з помешкання ювелірні вироби на понад 20 тисяч гривень. Грабіжника у квартирі заскочила власниця житла, однак чоловік відштовхнув потерпілу та втік.

Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 37-річний житель Луцька, котрий у серпні звільнився із місць позбавлення волі. Зловмисника вистежували більше тижня.

Слідчі повідомили лучанину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований обшук. Частину викрадених речей вилучили.

Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від восьми до тринадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У правоохоронців є підстави вважати, що лучанин причетний до вчинення низки інших злочинів на території міста, зокрема, крадіжок з помешкань громадян. Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодій, крадіжка, ювелірка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині злодій через вікно проник у будинок та виніс «ювелірку» на кругленьку суму
Сьогодні, 12:00
На Донеччині жінка за 400 тисяч намагалася продати власне немовля
Сьогодні, 11:50
У луцькому ЦНАПі відновили послуги з обміну посвідчення водія
Сьогодні, 11:48
Як правильно погасити мікрокредит: пам'ятка для клієнта*
Сьогодні, 11:47
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Злодій лише місяць побув на волі: на Волині поліція розкрила крадіжку з магазину Злодій лише місяць побув на волі: на Волині поліція розкрила крадіжку з магазину
09 жовтень, 12:47
На Волині неповнолітній злодій на очах у власниці викрав велосипед На Волині неповнолітній злодій на очах у власниці викрав велосипед
21 вересень, 17:42
«Гастролював» у сільських магазинах: на Волині затримали серійного злодія «Гастролював» у сільських магазинах: на Волині затримали серійного злодія
14 січень, 14:32
У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку
30 жовтень, 2019, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині злодій через вікно проник у будинок та виніс «ювелірку» на кругленьку суму
Сьогодні, 12:00
 0
На Донеччині жінка за 400 тисяч намагалася продати власне немовля
Сьогодні, 11:50
 0
У луцькому ЦНАПі відновили послуги з обміну посвідчення водія
Сьогодні, 11:48
 0
Як правильно погасити мікрокредит: пам'ятка для клієнта*
Сьогодні, 11:47
 0
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8