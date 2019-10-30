На Волині злодій через вікно проник у будинок та виніс «ювелірку» на кругленьку суму
Сьогодні, 12:00
У ніч на понеділок, 19 жовтня, невідомий через вікно проник до будинку 22-річного жителя райцентру Горохів та викрав ювелірні вироби.
Сума завданих матеріальних збитків склала 30 тисяч гривень, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 18-річний місцевий житель. Викрадені речі хлопець здав у ломбард. До слова, правоохоронці встановили причетність зловмисника до скоєння ще двох крадіжок, вчинених напередодні.
Також у Луцьку поліцейські викрили зухвалого грабіжника. У суботу, 9 жовтня, невідомий пошкодив замок вхідних дверей квартири лучанки та викрав з помешкання ювелірні вироби на понад 20 тисяч гривень. Грабіжника у квартирі заскочила власниця житла, однак чоловік відштовхнув потерпілу та втік.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 37-річний житель Луцька, котрий у серпні звільнився із місць позбавлення волі. Зловмисника вистежували більше тижня.
Слідчі повідомили лучанину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований обшук. Частину викрадених речей вилучили.
Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від восьми до тринадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
У правоохоронців є підстави вважати, що лучанин причетний до вчинення низки інших злочинів на території міста, зокрема, крадіжок з помешкань громадян. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сума завданих матеріальних збитків склала 30 тисяч гривень, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 18-річний місцевий житель. Викрадені речі хлопець здав у ломбард. До слова, правоохоронці встановили причетність зловмисника до скоєння ще двох крадіжок, вчинених напередодні.
Також у Луцьку поліцейські викрили зухвалого грабіжника. У суботу, 9 жовтня, невідомий пошкодив замок вхідних дверей квартири лучанки та викрав з помешкання ювелірні вироби на понад 20 тисяч гривень. Грабіжника у квартирі заскочила власниця житла, однак чоловік відштовхнув потерпілу та втік.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 37-річний житель Луцька, котрий у серпні звільнився із місць позбавлення волі. Зловмисника вистежували більше тижня.
Слідчі повідомили лучанину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований обшук. Частину викрадених речей вилучили.
Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від восьми до тринадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
У правоохоронців є підстави вважати, що лучанин причетний до вчинення низки інших злочинів на території міста, зокрема, крадіжок з помешкань громадян. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодій через вікно проник у будинок та виніс «ювелірку» на кругленьку суму
Сьогодні, 12:00
У луцькому ЦНАПі відновили послуги з обміну посвідчення водія
Сьогодні, 11:48
Як правильно погасити мікрокредит: пам'ятка для клієнта*
Сьогодні, 11:47
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:31