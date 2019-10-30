На Волині злодій через вікно проник у будинок та виніс «ювелірку» на кругленьку суму

У ніч на понеділок, 19 жовтня, невідомий через вікно проник до будинку 22-річного жителя райцентру Горохів та викрав ювелірні вироби.Сума завданих матеріальних збитків склала 30 тисяч гривень, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 18-річний місцевий житель. Викрадені речі хлопець здав у ломбард. До слова, правоохоронці встановили причетність зловмисника до скоєння ще двох крадіжок, вчинених напередодні.Також у Луцьку поліцейські викрили зухвалого грабіжника. У суботу, 9 жовтня, невідомий пошкодив замок вхідних дверей квартири лучанки та викрав з помешкання ювелірні вироби на понад 20 тисяч гривень. Грабіжника у квартирі заскочила власниця житла, однак чоловік відштовхнув потерпілу та втік.Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 37-річний житель Луцька, котрий у серпні звільнився із місць позбавлення волі. Зловмисника вистежували більше тижня.Слідчі повідомили лучанину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований обшук. Частину викрадених речей вилучили.Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від восьми до тринадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.У правоохоронців є підстави вважати, що лучанин причетний до вчинення низки інших злочинів на території міста, зокрема, крадіжок з помешкань громадян. Досудове розслідування триває.