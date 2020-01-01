Які статки у новопризначеного заступника голови Волинської ОДА

Ігор Чуліпа минулого року задекларував понад 700 тисяч гривень доходу.



Нагадаємо, 19 жовтня голова Волинської ОДА



До цього Ігор Чуліпа очолював департамент зовнішніх відносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської облдержадміністрації. Раніше також працював на посаді доцента кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства ВНУ імені Лесі Українки.



У 1993 році закінчив Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» та здобув кваліфікацію «Вчитель праці». Із 1993 до 2005 року працював на підприємствах торгівлі та виробництва. З 2003 до 2005 року навчався у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію «Економіст». У 2009 році захистив дисертацію та здобув наукову ступінь кандидата економічних наук. У 2013 році йому присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності.



Згідно з декларацією, Ігор Чуліпа разом із дружиною Аллою проживає в Луцьку.



У спільній власності родини – квартира в обласному центрі Волині загальною площею 59,8 кв. м.



Минулого року Ігор Чуліпа придбав за 38 1500 гривень автомобіль КІА Соренто 2015 року випуску.



Також чоловік із 2002 року є власником ще однієї автівки – Volkswagen Golf 1992 року.



Минулоріч дохід посадовця сягнув 702 244 гривні:



- 25 000 гривень – кредитна позика;



- 407 244 гривні – заробітна плата за основним місцем роботи у департаменті економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА;



- 50 000 гривень – кредитна позика;



- 220 000 гривень – дохід від продажу авто SSANG YONG KORANDO 2011 року.



Алла Чуліпа, котра працює в дошкільному навчальному закладі №1 у Луцьку, минулого року задекларувала 148 847 гривень зарплати.



Готівкою Ігор Чуліпа зберігає 6500 євро, 220 000 гривень і 5000 доларів.



Також має кредитні зобов’язання у розмірі 50 000 та 25 000 гривень.

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