Дистанційне навчання у Лесиному виші: пів тисячі студентів залишилися проживати у гуртожитках
Сьогодні, 12:36
З початком дистанційного навчання у ВНУ імені Лесі Українки приблизно 500 студентів лишилися в гуртожитках.
Про це йдеться на сторінці студентського інформаційного порталу "Нівороку" у Фейсбук.
Точної цифри про те, скільки студентів лишилося в гуртожитку, поки немає, але директорка студмістечка Світлана Шевчук стверджує, що близько 500 - залишилися в гуртожитках, а переважна більшість поїхали додому. Проте іноземні студенти залишаються тут ще з початку карантину.
«Ми нікого з гуртожитку не виселяємо», – запевняє директорка студмістечка Світлана Шевчук.
Також в гуртожитках діє пропускний режим, тобто відвідування стороннім категорично забороняється.
Згідно з положеннями МОЗ України дотримуються всіх норм, такі як провітрювання, вологе прибирання кожних 3-4 години, наявність при вході дезінфекторів. Інформація про карантинні обмеження та профілактику захворювання вивішена при вході.
«Ми дотримуємось усіх протиепідемічних заходів», – каже комендантка.
Директорка студмістечка стверджує, що попри випадки захворювання студентів на Covid-19, офіційно хворих в гуртожитках немає.
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Про це йдеться на сторінці студентського інформаційного порталу "Нівороку" у Фейсбук.
Точної цифри про те, скільки студентів лишилося в гуртожитку, поки немає, але директорка студмістечка Світлана Шевчук стверджує, що близько 500 - залишилися в гуртожитках, а переважна більшість поїхали додому. Проте іноземні студенти залишаються тут ще з початку карантину.
«Ми нікого з гуртожитку не виселяємо», – запевняє директорка студмістечка Світлана Шевчук.
Також в гуртожитках діє пропускний режим, тобто відвідування стороннім категорично забороняється.
Згідно з положеннями МОЗ України дотримуються всіх норм, такі як провітрювання, вологе прибирання кожних 3-4 години, наявність при вході дезінфекторів. Інформація про карантинні обмеження та профілактику захворювання вивішена при вході.
«Ми дотримуємось усіх протиепідемічних заходів», – каже комендантка.
Директорка студмістечка стверджує, що попри випадки захворювання студентів на Covid-19, офіційно хворих в гуртожитках немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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