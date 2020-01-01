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Дистанційне навчання у Лесиному виші: пів тисячі студентів залишилися проживати у гуртожитках

Дистанційне навчання у Лесиному виші: пів тисячі студентів залишилися проживати у гуртожитках
З початком дистанційного навчання у ВНУ імені Лесі Українки приблизно 500 студентів лишилися в гуртожитках.

Про це йдеться на сторінці студентського інформаційного порталу "Нівороку" у Фейсбук.

Точної цифри про те, скільки студентів лишилося в гуртожитку, поки немає, але директорка студмістечка Світлана Шевчук стверджує, що близько 500 - залишилися в гуртожитках, а переважна більшість поїхали додому. Проте іноземні студенти залишаються тут ще з початку карантину.

«Ми нікого з гуртожитку не виселяємо», – запевняє директорка студмістечка Світлана Шевчук.

Також в гуртожитках діє пропускний режим, тобто відвідування стороннім категорично забороняється.

Згідно з положеннями МОЗ України дотримуються всіх норм, такі як провітрювання, вологе прибирання кожних 3-4 години, наявність при вході дезінфекторів. Інформація про карантинні обмеження та профілактику захворювання вивішена при вході.

«Ми дотримуємось усіх протиепідемічних заходів», – каже комендантка.

Директорка студмістечка стверджує, що попри випадки захворювання студентів на Covid-19, офіційно хворих в гуртожитках немає.

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Теги: дистанційне навчання, ВНУ імені Лесі Українки, карантин
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