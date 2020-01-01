Дистанційне навчання у Лесиному виші: пів тисячі студентів залишилися проживати у гуртожитках

З початкомприблизно 500 студентів лишилися в гуртожитках.Про це йдеться на сторінці студентського інформаційного порталу "Нівороку" у Фейсбук.Точної цифри про те, скільки студентів лишилося в гуртожитку, поки немає, але директорка студмістечка Світлана Шевчук стверджує, що близько 500 - залишилися в гуртожитках, а переважна більшість поїхали додому. Проте іноземні студенти залишаються тут ще з початку карантину.«Ми нікого з гуртожитку не виселяємо», – запевняє директорка студмістечка Світлана Шевчук.Також в гуртожитках діє пропускний режим, тобто відвідування стороннім категорично забороняється.Згідно з положеннями МОЗ України дотримуються всіх норм, такі як провітрювання, вологе прибирання кожних 3-4 години, наявність при вході дезінфекторів. Інформація про карантинні обмеження та профілактику захворювання вивішена при вході.«Ми дотримуємось усіх протиепідемічних заходів», – каже комендантка.Директорка студмістечка стверджує, що попри випадки захворювання студентів на Covid-19, офіційно хворих в гуртожитках немає.