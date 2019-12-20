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Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО

Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
18 жовтня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби на 20 та 50 км серед дорослих та молоді та Командний чемпіонат України зі спортивної ходьби, а також міжнародні змагання зі спортивної ходьби Кубок «Вечірній Івано-
Франківськ».

На чемпіонаті спортсмени з Волині здобули 15 медалей та друге загальнокомандне місце, – повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Чемпіоном на дистанції 50 км серед молоді став Андрій Марчук, серед дорослих на цій же дистанції спортсмен посів шосте місце.

На дистанції 20 км Марія Сахарук здобула срібло, Олена Собчук бронзову медаль. Надія Боровська прийшла четвертою.

Серед чоловіків у категорії молодь на цій дистанції Віктор Шумік виборов срібло, а Дмитро Медведюк бронзову медаль.

Серед дівчат у категорії юніори 18 років на 5 км чемпіонкою стала Валерія Шоломіцька, а Катерина Толстушко посіла срібне місце п’єдесталу.

Яна Фарина із особистим рекордом виборола золоту медаль на дистанції 20 км серед молоді, з результатом 1:42:34.

Серед юніорів на дистанції 10 км золото здобув Тарас Корецький, серед дівчат Ірина Вовк.

Серед наймолодших учасників чемпіонату на дистанції 3 км серед дівчат 14 років перемогла Оксана Лукянович, Анна Матрунчик виборола срібло. У категорії юніори 12 років на дистанції 2 км серед дівчат перемогла Анна Борисюк, серед хлопців золоту медаль здобув Любомир Формалюк, срібну медаль виборов Андрій Токарчук. У загальнокомандному заліку серед ДЮСШ перемогу вибороли спортсмени Любешівської дитячо-юнацької школи, здобувши 196 залікових очок.

Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО


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Теги: змагання, спортивна ходьба, Волинь, спорт
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