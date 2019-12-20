Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО

18 жовтня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби на 20 та 50 км серед дорослих та молоді та Командний чемпіонат України зі спортивної ходьби, а також міжнародні змагання зі спортивної ходьби Кубок «Вечірній Івано-Франківськ».На чемпіонаті спортсмени з Волині здобули 15 медалей та друге загальнокомандне місце, – повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Чемпіоном на дистанції 50 км серед молоді став, серед дорослих на цій же дистанції спортсмен посів шосте місце.На дистанції 20 кмздобула срібло,бронзову медаль.прийшла четвертою.Серед чоловіків у категорії молодь на цій дистанціївиборов срібло, абронзову медаль.Серед дівчат у категорії юніори 18 років на 5 км чемпіонкою стала, апосіла срібне місце п’єдесталу.із особистим рекордом виборола золоту медаль на дистанції 20 км серед молоді, з результатом 1:42:34.Серед юніорів на дистанції 10 км золото здобув, серед дівчатСеред наймолодших учасників чемпіонату на дистанції 3 км серед дівчат 14 років перемоглавиборола срібло. У категорії юніори 12 років на дистанції 2 км серед дівчат перемогла, серед хлопців золоту медаль здобув, срібну медаль виборов. У загальнокомандному заліку серед ДЮСШ перемогу вибороли спортсмени Любешівської дитячо-юнацької школи, здобувши 196 залікових очок.