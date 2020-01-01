Мільйонні збитки через незаконні рубки: судитимуть заступника Кватирка, директора лісгоспу і двох експосадовців галузі

директора ДП "Турійське ЛГ", заступника начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а також двох колишніх головних спеціалістів лісового відділу зазначеного управління.



Про це



Згідно з досудовим розслідуванням, вказані посадові особи виписали, видали та погодили лісорубні квитки на проведення суцільних рубок головного користування на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Осівський» та «Озерянський» ДП «Турійське лісове господарство» з порушенням основних вимог природоохоронного законодавства, що призвело до незаконної рубки дерев різних порід. Внаслідок чого державі завдали збитків на суму понад 17,6 мільйонів гривень.



Таким чином, посадовці обвинувачуються у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).



19 жовтня 2020 року обвинувальний акт направили до суду.



У разі доведення вини посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала Волинська обласна прокуратура. Оперативний супровід – Волинське управління УСР Департаменту стратегічних розслідування Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершили досудове розслідування відносно, а також двох колишніх головних спеціалістів лісового відділу зазначеного управління.Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.Згідно з досудовим розслідуванням, вказані посадові особи виписали, видали та погодили лісорубні квитки на проведення суцільних рубок головного користування на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Осівський» та «Озерянський» ДП «Турійське лісове господарство» з порушенням основних вимог природоохоронного законодавства, що призвело до незаконної рубки дерев різних порід. Внаслідок чого державі завдали збитків на суму понад 17,6 мільйонів гривень.Таким чином, посадовці обвинувачуються у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).19 жовтня 2020 року обвинувальний акт направили до суду.У разі доведення вини посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала Волинська обласна прокуратура. Оперативний супровід – Волинське управління УСР Департаменту стратегічних розслідування Нацполіції.

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