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Минулоріч у 3 сотень волинянок виявили рак грудей

Минулоріч у 3 сотень волинянок виявили рак грудей
20 жовтня в Україні – день боротьби з раком молочної залози. За статистикою, минулоріч недугу виявили у 300 волинянок.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Рак грудей – один з найсмертельніших видів раку, кажуть онкологи. За роки незалежності від цієї хвороби померли 230 тисяч українок. Висока смертність тому, що зазвичай онкозахворювання виявляють на пізніх стадіях.

“Чим раніше ми починаємо лікування – тим кращі результати. Для прикладу, при першій стадії відсоток виліковності складає 96 відсотків. Друга стадія, ну друга А – 90 відсотків, друга Б – 82. Чим вища стадія – тим гірші результати”, – пояснює завідувач мамологічного відділення Волинського центру онкології Володимир Федорчук.

Тож як вберегти себе? Проводити самообстеження, кажуть лікарі. Якщо відчуваєте вузлик чи пухлинку, яка може і не боліти, – терміново йдіть до лікаря. Нині в часи карантину, кажуть в центрі онкології, жінок звертається в рази менше, але ж рак нікуди не подівся.

За минулий рік у обласному онкодиспансері рак грудей виявили у 300 волинянок. А ще за статистикою, щороку цю недугу діагностують у 2-3 чоловіків у області. Щоправда, у них хвороба проходить агресивніше і шанси вилікуватись – нижчі.

Більше – у сюжеті.


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Теги: рак грудей, статистика, волинянки
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