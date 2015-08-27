Волинський спортсмен завоював срібну медаль на чемпіонаті України з боксу серед юніорів





На чемпіонаті волинський боксер Владислав Дудар виборов срібну медаль серед юніорів, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Перемігши в трьох поєдинках, у фіналі Владислав зустрівся з представником Херсонської області, де перемогу здобув херсонський боксер.



Тренує спортсмена Потапюк Микола Миколайович. Владислав Дудар – вихованець ковельської школи боксу БК «Панчер», учень ШВСМ. Зауважують, що на чемпіонаті спортсмен від організаторів змагань отримав звання в номінації кращого боксера «За волю до перемоги».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі 12-18 жовтня відбувся чемпіонат України з боксу серед юніорів 2004-2005 року народження.На чемпіонаті волинський боксервиборов срібну медаль серед юніорів, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Перемігши в трьох поєдинках, у фіналі Владислав зустрівся з представником Херсонської області, де перемогу здобув херсонський боксер.Тренує спортсмена. Владислав Дудар – вихованець ковельської школи боксу БК «Панчер», учень ШВСМ. Зауважують, що на чемпіонаті спортсмен від організаторів змагань отримав звання в номінації кращого боксера «За волю до перемоги».

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