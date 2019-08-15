вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На прибирання снігу у Луцьку планують витратити майже 1,5 мільйона гривень

На прибирання снігу у Луцьку планують витратити майже 1,5 мільйона гривень
Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради провів тендер на послуги із прибирання снігу у Луцьку.

В ньому взяло участь два претенденти. І нині переможець — КП “Луцькспецкомунтранс” — очікує на підтвердження перемоги. Воно погодилося прибирати місто за 1 мільйон 494 тисячі 521,52 грн з ПДВ. Очікувана вартість робіт була 1,5 млн грн, - пише Конкурент.

Інший учасник тендеру, а це ТзОВ "Луцькавтодор-сервіс", запропонував ціну в 1 млн 499 тисяч 332,44 гривень з ПДВ.

До послуг належить робота автогрейдерів, тракторів, людей, які вручну розчищатимуть сніг, а також використання 350 т щебенево-соляної суміші, 350 т піщано-соляної та 114 т солі. Послуги надаватимуть до кінця 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сніг, Луцьк, прибирання, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:27
Як діяти в умовах підвищення тарифів на газ*
Сьогодні, 17:09
На прибирання снігу у Луцьку планують витратити майже 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:04
Як працюють освітні заклади у місті на Волині, яке – у «червоній» зоні карантину
Сьогодні, 16:43
У Ковелі деякі школи йдуть на осінні канікули раніше
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
Скільки у Луцьку хочуть виділити на прибирання снігу Скільки у Луцьку хочуть виділити на прибирання снігу
15 серпень, 2019, 01:11
Як Луцьк готуватиметься до зими Як Луцьк готуватиметься до зими
15 травень, 2019, 09:32
«На роялі грати – не вулиці прибирати», – луцька депутатка про роботу радника мера «На роялі грати – не вулиці прибирати», – луцька депутатка про роботу радника мера
20 січень, 2019, 13:36
У Луцьку залучили всю можливу техніку для боротьби зі снігом У Луцьку залучили всю можливу техніку для боротьби зі снігом
08 лютий, 2017, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У всіх домівках лучан тепло «пустять» до кінця тижня
Сьогодні, 18:07
 0
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
Сьогодні, 18:03
 0
На місцевих виборах переможуть п'ять партій
Сьогодні, 17:38
 0
Директор волинського лісгоспу, якого підозрюють у незаконних рубках дерев, не допустив інспекторів до перевірки
Сьогодні, 17:36
 0
У Луцьку в Старому місті – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:27
 0
Медіа
відео
1/8