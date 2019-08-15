На прибирання снігу у Луцьку планують витратити майже 1,5 мільйона гривень





В ньому взяло участь два претенденти. І нині переможець — КП “Луцькспецкомунтранс” — очікує на підтвердження перемоги. Воно погодилося прибирати місто за 1 мільйон 494 тисячі 521,52 грн з ПДВ. Очікувана вартість робіт була 1,5 млн грн, - пише



Інший учасник тендеру, а це ТзОВ "Луцькавтодор-сервіс", запропонував ціну в 1 млн 499 тисяч 332,44 гривень з ПДВ.



До послуг належить робота автогрейдерів, тракторів, людей, які вручну розчищатимуть сніг, а також використання 350 т щебенево-соляної суміші, 350 т піщано-соляної та 114 т солі. Послуги надаватимуть до кінця 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради провів тендер на послуги із прибирання снігу у Луцьку.В ньому взяло участь два претенденти. І нині переможець — КП “Луцькспецкомунтранс” — очікує на підтвердження перемоги. Воно погодилося прибирати місто за 1 мільйон 494 тисячі 521,52 грн з ПДВ. Очікувана вартість робіт була 1,5 млн грн, - пише Конкурент Інший учасник тендеру, а це ТзОВ "Луцькавтодор-сервіс", запропонував ціну в 1 млн 499 тисяч 332,44 гривень з ПДВ.До послуг належить робота автогрейдерів, тракторів, людей, які вручну розчищатимуть сніг, а також використання 350 т щебенево-соляної суміші, 350 т піщано-соляної та 114 т солі. Послуги надаватимуть до кінця 2020 року.

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