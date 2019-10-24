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У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО

У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку відбулося урочисте відкриття університетської церкви Святої Софії, яка розташована між лабораторним корпусом ВНУ імені Лесі Українки та школою №9.

Сьогодні, 20 жовтня, освятили університетську церкву Святої Софії – Премудрості Божої. Чин освячення і першу Божественну літургію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, – пише «Волинь.Правда».

Відомо, що служби у храмі відбуватимуться щонеділі та щосвята. Церква буде відкрита не тільки для студентів і викладачів університету, а для всіх вірян, зокрема, які живуть у навколишніх будинках.

«Університет виник саме в церковному середовищі. У всіх є потреба молитися до Господа, аби він дарував премудрість. Необхідно молитися, щоб наші рішення завжди були настільки зважені, щоб через роки вони не втрачали своєї доцільності», – розповів священник.

Він закликав усіх не соромитися черпати знання не тільки з досвіду, але й Книги Мудрості, Біблії. Священик наголосив, що завжди необхідно вставати та йти вперед: «Спасаються не ті, хто не помиляються, а ті, хто в результаті балансів вставання та падіння – завжди встають».

У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО
У Луцьку освятили університетський храм Святої Софії. ФОТО

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Теги: Луцьк, церква, священники, храм Святої Софії, митрополит Михаїл
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