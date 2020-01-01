На кисень для «коронавірусних» ліжок Волинь отримала 16 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:40
На кисень для "ковідних" ліжок держава виділила Волині майже 16,5 мільйонів гривень.
Про це стало відомо 20 жовтня на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Депутати підтримали проєкт розпорядження, розроблений ОДА, щодо розподілу відповідної субвенції з державного бюджету, йдеться на сайті Волинської облради.
За інформацією керівника управління охорони здоров'я ОДА, депутата облради Людмили Тимощук, кошти будуть розподілені для медзакладів, де лікуються пацієнти з коронавірусною хворобою і де є відповідна проєктно-кошторисна документація.
Зокрема, пропонується виділити для обласної клінічної лікарні 1 млн 350 тис. грн, для обласної інфекційної лікарні - 1 млн 500 тис. грн, для Луцького пологового будинку - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Камінь-Каширської ЦРЛ - 1 млн грн, для Ківерцівської ЦРЛ - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Луцької ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Горохівської ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Ратнівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Іваничівської ЦРЛ - 1 млн грн (інфекційний госпіталь), для Любешівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Маневицької ЦРЛ - 1 млн грн, для Рожищенської ЦРЛ - 500 тис. грн, для Ковельського МТО - 1 млн грн.
Депутати також підтримали перерозподіл коштів для обласної психіатричної лікарні для того, щоб у цьому медичному закладі можна було надавати допомогу пацієнтам з коронавірсною хворобою. Щоб заключити відповідну угоду з НСЗУ, потрібно закупити необхідне обладнання. Для цього психлікарні буде виділено 300 тис. грн. Між тим, на таку ж суму будуть зменшені видатки на ремонт даху цього закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо 20 жовтня на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Депутати підтримали проєкт розпорядження, розроблений ОДА, щодо розподілу відповідної субвенції з державного бюджету, йдеться на сайті Волинської облради.
За інформацією керівника управління охорони здоров'я ОДА, депутата облради Людмили Тимощук, кошти будуть розподілені для медзакладів, де лікуються пацієнти з коронавірусною хворобою і де є відповідна проєктно-кошторисна документація.
Зокрема, пропонується виділити для обласної клінічної лікарні 1 млн 350 тис. грн, для обласної інфекційної лікарні - 1 млн 500 тис. грн, для Луцького пологового будинку - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Камінь-Каширської ЦРЛ - 1 млн грн, для Ківерцівської ЦРЛ - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Луцької ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Горохівської ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Ратнівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Іваничівської ЦРЛ - 1 млн грн (інфекційний госпіталь), для Любешівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Маневицької ЦРЛ - 1 млн грн, для Рожищенської ЦРЛ - 500 тис. грн, для Ковельського МТО - 1 млн грн.
Депутати також підтримали перерозподіл коштів для обласної психіатричної лікарні для того, щоб у цьому медичному закладі можна було надавати допомогу пацієнтам з коронавірсною хворобою. Щоб заключити відповідну угоду з НСЗУ, потрібно закупити необхідне обладнання. Для цього психлікарні буде виділено 300 тис. грн. Між тим, на таку ж суму будуть зменшені видатки на ремонт даху цього закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
На кисень для «коронавірусних» ліжок Волинь отримала 16 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
Автоматизовані каси, «розумні» зупинки: у Луцьку обговорили співпрацю міста та «Modern Expo». ФОТО*
Сьогодні, 19:47
Показали фото лучан столітньої давнини. РЕТРОСВІТЛИНИ
Сьогодні, 19:30
Щомісяця викрадали до пів мільйона гривень: у центрі Луцька діяв підпільний call-центр. ФОТО
Сьогодні, 19:25