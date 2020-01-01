На кисень для «коронавірусних» ліжок Волинь отримала 16 мільйонів гривень





Про це стало відомо 20 жовтня на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Депутати підтримали проєкт розпорядження, розроблений ОДА, щодо розподілу відповідної субвенції з державного бюджету,



За інформацією керівника управління охорони здоров'я ОДА, депутата облради Людмили Тимощук, кошти будуть розподілені для медзакладів, де лікуються пацієнти з коронавірусною хворобою і де є відповідна проєктно-кошторисна документація.



Зокрема, пропонується виділити для обласної клінічної лікарні 1 млн 350 тис. грн, для обласної інфекційної лікарні - 1 млн 500 тис. грн, для Луцького пологового будинку - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Камінь-Каширської ЦРЛ - 1 млн грн, для Ківерцівської ЦРЛ - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Луцької ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Горохівської ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Ратнівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Іваничівської ЦРЛ - 1 млн грн (інфекційний госпіталь), для Любешівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Маневицької ЦРЛ - 1 млн грн, для Рожищенської ЦРЛ - 500 тис. грн, для Ковельського МТО - 1 млн грн.



Депутати також підтримали перерозподіл коштів для обласної психіатричної лікарні для того, щоб у цьому медичному закладі можна було надавати допомогу пацієнтам з коронавірсною хворобою. Щоб заключити відповідну угоду з НСЗУ, потрібно закупити необхідне обладнання. Для цього психлікарні буде виділено 300 тис. грн. Між тим, на таку ж суму будуть зменшені видатки на ремонт даху цього закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кисень для "ковідних" ліжок держава виділила Волині майже 16,5 мільйонів гривень.Про це стало відомо 20 жовтня на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Депутати підтримали проєкт розпорядження, розроблений ОДА, щодо розподілу відповідної субвенції з державного бюджету, йдеться на сайті Волинської облради.За інформацією керівника управління охорони здоров'я ОДА, депутата облради, кошти будуть розподілені для медзакладів, де лікуються пацієнти з коронавірусною хворобою і де є відповідна проєктно-кошторисна документація.Зокрема, пропонується виділити для обласної клінічної лікарні 1 млн 350 тис. грн, для обласної інфекційної лікарні - 1 млн 500 тис. грн, для Луцького пологового будинку - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Камінь-Каширської ЦРЛ - 1 млн грн, для Ківерцівської ЦРЛ - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Луцької ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Горохівської ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Ратнівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Іваничівської ЦРЛ - 1 млн грн (інфекційний госпіталь), для Любешівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Маневицької ЦРЛ - 1 млн грн, для Рожищенської ЦРЛ - 500 тис. грн, для Ковельського МТО - 1 млн грн.Депутати також підтримали перерозподіл коштів для обласної психіатричної лікарні для того, щоб у цьому медичному закладі можна було надавати допомогу пацієнтам з коронавірсною хворобою. Щоб заключити відповідну угоду з НСЗУ, потрібно закупити необхідне обладнання. Для цього психлікарні буде виділено 300 тис. грн. Між тим, на таку ж суму будуть зменшені видатки на ремонт даху цього закладу.

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