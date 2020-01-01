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На кисень для «коронавірусних» ліжок Волинь отримала 16 мільйонів гривень

На кисень для «коронавірусних» ліжок Волинь отримала 16 мільйонів гривень
На кисень для "ковідних" ліжок держава виділила Волині майже 16,5 мільйонів гривень.

Про це стало відомо 20 жовтня на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Депутати підтримали проєкт розпорядження, розроблений ОДА, щодо розподілу відповідної субвенції з державного бюджету, йдеться на сайті Волинської облради.

За інформацією керівника управління охорони здоров'я ОДА, депутата облради Людмили Тимощук, кошти будуть розподілені для медзакладів, де лікуються пацієнти з коронавірусною хворобою і де є відповідна проєктно-кошторисна документація.

Зокрема, пропонується виділити для обласної клінічної лікарні 1 млн 350 тис. грн, для обласної інфекційної лікарні - 1 млн 500 тис. грн, для Луцького пологового будинку - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Камінь-Каширської ЦРЛ - 1 млн грн, для Ківерцівської ЦРЛ - 1 млн 500 тис. грн (інфекційний госпіталь), для Луцької ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Горохівської ЦРЛ - 1 млн 200 тис. грн, для Ратнівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Іваничівської ЦРЛ - 1 млн грн (інфекційний госпіталь), для Любешівської ЦРЛ - 1 млн грн, для Маневицької ЦРЛ - 1 млн грн, для Рожищенської ЦРЛ - 500 тис. грн, для Ковельського МТО - 1 млн грн.

Депутати також підтримали перерозподіл коштів для обласної психіатричної лікарні для того, щоб у цьому медичному закладі можна було надавати допомогу пацієнтам з коронавірсною хворобою. Щоб заключити відповідну угоду з НСЗУ, потрібно закупити необхідне обладнання. Для цього психлікарні буде виділено 300 тис. грн. Між тим, на таку ж суму будуть зменшені видатки на ремонт даху цього закладу.


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Теги: аапарати ШВЛ, волинські лікарні, кошти
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