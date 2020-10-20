Як працюють освітні заклади у місті на Волині, яке – у «червоній» зоні карантину





Про це на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС повідомила заступниця начальниці управління освіти Наталія Тарасенко,



Нині на канікулах перебувають усі школи та міжшкільний навчально-виробничий комбінат, які завершаться, за попередньою інформацією, 30 жовтня. НЦ ДЮТ, ДЮСШ та ІРЦ проводять лише індивідуальні заняття, усі групові уроки проводять дистанційно.



“Протягом 2 тижнів будуть канікули, якщо після цього ми і надалі залишимось у червоній зоні – будемо роглядати питання дистанційного навчання. Зараз МОН дозволяє відвідування шкіл старшокласниками. Це 11 клас, на них чекає ЗНО та вступ у ВНЗ. Можливо, розробити графік”, – зазначив перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський.



За його словами, якщо у школі навчатиметься 2-3 класи, їх можна розсадити на безпечну відстань і мінімізувати контакт.



Як зазначила Наталія Тарасенко, очільники усіх освітніх закладів на кінець тижня повинні подати статистику захворюваності і пропозиції щодо подальшої роботи.



Нагадаємо, Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Нововолинськ до "червоного" рівня епіднебезпеки за поширенням коронавірусної інфекції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитсадках Нововолинська працює 19 чергових груп. Заклади відвідують лише ті діти, чиї батьки цього гостро потребували.Про це на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС повідомила заступниця начальниці управління освіти пише "Нововолинськ.com.ua".Нині на канікулах перебувають усі школи та міжшкільний навчально-виробничий комбінат, які завершаться, за попередньою інформацією, 30 жовтня. НЦ ДЮТ, ДЮСШ та ІРЦ проводять лише індивідуальні заняття, усі групові уроки проводять дистанційно.“Протягом 2 тижнів будуть канікули, якщо після цього ми і надалі залишимось у червоній зоні – будемо роглядати питання дистанційного навчання. Зараз МОН дозволяє відвідування шкіл старшокласниками. Це 11 клас, на них чекає ЗНО та вступ у ВНЗ. Можливо, розробити графік”, – зазначив перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський.За його словами, якщо у школі навчатиметься 2-3 класи, їх можна розсадити на безпечну відстань і мінімізувати контакт.Як зазначила Наталія Тарасенко, очільники усіх освітніх закладів на кінець тижня повинні подати статистику захворюваності і пропозиції щодо подальшої роботи.Нагадаємо, Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Нововолинськ до "червоного" рівня епіднебезпеки за поширенням коронавірусної інфекції.

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