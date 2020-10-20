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Як працюють освітні заклади у місті на Волині, яке – у «червоній» зоні карантину

Як працюють освітні заклади у місті на Волині, яке – у «червоній» зоні карантину
У дитсадках Нововолинська працює 19 чергових груп. Заклади відвідують лише ті діти, чиї батьки цього гостро потребували.

Про це на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС повідомила заступниця начальниці управління освіти Наталія Тарасенко, пише "Нововолинськ.com.ua".

Нині на канікулах перебувають усі школи та міжшкільний навчально-виробничий комбінат, які завершаться, за попередньою інформацією, 30 жовтня. НЦ ДЮТ, ДЮСШ та ІРЦ проводять лише індивідуальні заняття, усі групові уроки проводять дистанційно.

“Протягом 2 тижнів будуть канікули, якщо після цього ми і надалі залишимось у червоній зоні – будемо роглядати питання дистанційного навчання. Зараз МОН дозволяє відвідування шкіл старшокласниками. Це 11 клас, на них чекає ЗНО та вступ у ВНЗ. Можливо, розробити графік”, – зазначив перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський.

За його словами, якщо у школі навчатиметься 2-3 класи, їх можна розсадити на безпечну відстань і мінімізувати контакт.

Як зазначила Наталія Тарасенко, очільники усіх освітніх закладів на кінець тижня повинні подати статистику захворюваності і пропозиції щодо подальшої роботи.

Нагадаємо, Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Нововолинськ до "червоного" рівня епіднебезпеки за поширенням коронавірусної інфекції.

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Теги: Нововолинськ, карантин, нове зонування, освітні заклади
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