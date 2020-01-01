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Як діяти в умовах підвищення тарифів на газ*

Як діяти в умовах підвищення тарифів на газ*
У вересні 2020 року «Нафтогаз України» затвердив нові тарифи для побутових споживачів: ціна газу дорівнює 4,70 грн./м³. Це без врахування вартості розподілу (доставки) газу. У серпні вона становила 3,24 грн./м³, що на 9% вище, ніж в липні.

Газопостачальна компанія збільшує також річний тариф на газ для населення. Якщо в першій половині поточного місяця вона була зафіксована на рівні 4,73 грн./м³, то в другій зросла до 5,24 грн./м³.

Навіть якщо ця тенденція зупиниться, населенню країни буде фінансово складно пережити опалювальний період. А якщо вона збережеться?

Є альтернативне рішення – використовувати тверде паливо, яке відчутно дешевше.

Про твердопаливні котли ТМ Альтеп

Як діяти в умовах підвищення тарифів на газ*


ПП «Альтеп-Центр» з 2008 року працює на вітчизняному ринку в сегменті виробництва і реалізації твердопаливного обладнання. Їхня висока якість і безпека були визнані на міжнародних виставках. Продукція ТМ «Альтеп» має відповідні вітчизняні та європейські сертифікати, вона успішно завойовує ринок сусідніх держав:

- Білорусі;
- Молдови;
- Румунії.

Якщо кілька років тому основна перевага ТП котлів ТМ «Альтеп» полягала в їхній екологічній безпеці та комфорті, а також в доступності твердого палива в будь-якому регіоні, то зараз на перше місце виходить питання вартості опалення. Особливо це актуально напередодні опалювального сезону.

Техніко-експлуатаційні характеристики ТП котлів ТМ «Альтеп»

ПП «Альтеп-Центр» виготовляє теплове обладнання, що відповідає європейським стандартам якості, з високим ККД. Тут виготовляють:

- котли з ручним завантаженням палива;
- котли з автоматичним подаванням палива;
- теплоакумулятори;
- пелетні пальники;
- бункера;
- блочно-модульні котельні.

У сервісних центрах, мережа яких розміщена по всій території України, можна при необхідності придбати комплектуючі для теплового обладнання.

В ТП котлах паливо спалюється пошарово зверху вниз, що уповільнює процес горіння і сприяє фактично повному його згорянню. Внаслідок цього паливо спалюється практично повністю, а кількість попелу і сажі зводиться до мінімуму. Цей принцип спалювання збільшує час роботи котла на одному завантаженні.

Вся продукція цього бренду розроблена з урахуванням світових дизайнерських трендів і ідеально впишеться в будь-який інтер'єр приватного будинку.

Придбання твердопаливних котлів від «Альтеп-Центр» дасть змогу пережити опалювальний сезон у теплі і комфорті, не перевантажуючи сімейний бюджет.


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Теги: газ, тарифи. тверде паливо
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