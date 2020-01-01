Як діяти в умовах підвищення тарифів на газ*





Газопостачальна компанія збільшує також річний тариф на газ для населення. Якщо в першій половині поточного місяця вона була зафіксована на рівні 4,73 грн./м³, то в другій зросла до 5,24 грн./м³.



Навіть якщо ця тенденція зупиниться, населенню країни буде фінансово складно пережити опалювальний період. А якщо вона збережеться?



Є альтернативне рішення – використовувати тверде паливо, яке відчутно дешевше.



Про твердопаливні котли ТМ Альтеп







ПП «Альтеп-Центр» з 2008 року працює на вітчизняному ринку в сегменті виробництва і реалізації твердопаливного обладнання. Їхня висока якість і безпека були визнані на міжнародних виставках. Продукція ТМ



- Білорусі;

- Молдови;

- Румунії.



Якщо кілька років тому основна перевага ТП котлів ТМ «Альтеп» полягала в їхній екологічній безпеці та комфорті, а також в доступності твердого палива в будь-якому регіоні, то зараз на перше місце виходить питання вартості опалення. Особливо це актуально напередодні опалювального сезону.



Техніко-експлуатаційні характеристики ТП котлів ТМ «Альтеп»



ПП «Альтеп-Центр» виготовляє теплове обладнання, що відповідає європейським стандартам якості, з високим ККД. Тут виготовляють:



- котли з ручним завантаженням палива;

- котли з автоматичним подаванням палива;

- теплоакумулятори;

- пелетні пальники;

- бункера;

- блочно-модульні котельні.



У сервісних центрах, мережа яких розміщена по всій території України, можна при необхідності придбати комплектуючі для теплового обладнання.



В ТП котлах паливо спалюється пошарово зверху вниз, що уповільнює процес горіння і сприяє фактично повному його згорянню. Внаслідок цього паливо спалюється практично повністю, а кількість попелу і сажі зводиться до мінімуму. Цей принцип спалювання збільшує час роботи котла на одному завантаженні.



Вся продукція цього бренду розроблена з урахуванням світових дизайнерських трендів і ідеально впишеться в будь-який інтер'єр приватного будинку.



Придбання твердопаливних котлів від «Альтеп-Центр» дасть змогу пережити опалювальний сезон у теплі і комфорті, не перевантажуючи сімейний бюджет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вересні 2020 року «Нафтогаз України» затвердив нові тарифи для побутових споживачів: ціна газу дорівнює 4,70 грн./м³. Це без врахування вартості розподілу (доставки) газу. У серпні вона становила 3,24 грн./м³, що на 9% вище, ніж в липні.Газопостачальна компанія збільшує також річний тариф на газ для населення. Якщо в першій половині поточного місяця вона була зафіксована на рівні 4,73 грн./м³, то в другій зросла до 5,24 грн./м³.Навіть якщо ця тенденція зупиниться, населенню країни буде фінансово складно пережити опалювальний період. А якщо вона збережеться?Є альтернативне рішення – використовувати тверде паливо, яке відчутно дешевше.ПП «Альтеп-Центр» з 2008 року працює на вітчизняному ринку в сегменті виробництва і реалізації твердопаливного обладнання. Їхня висока якість і безпека були визнані на міжнародних виставках. Продукція ТМ «Альтеп» має відповідні вітчизняні та європейські сертифікати, вона успішно завойовує ринок сусідніх держав:- Білорусі;- Молдови;- Румунії.Якщо кілька років тому основна перевага ТП котлів ТМ «Альтеп» полягала в їхній екологічній безпеці та комфорті, а також в доступності твердого палива в будь-якому регіоні, то зараз на перше місце виходить питання вартості опалення. Особливо це актуально напередодні опалювального сезону.ПП «Альтеп-Центр» виготовляє теплове обладнання, що відповідає європейським стандартам якості, з високим ККД. Тут виготовляють:- котли з ручним завантаженням палива;- котли з автоматичним подаванням палива;- теплоакумулятори;- пелетні пальники;- бункера;- блочно-модульні котельні.У сервісних центрах, мережа яких розміщена по всій території України, можна при необхідності придбати комплектуючі для теплового обладнання.В ТП котлах паливо спалюється пошарово зверху вниз, що уповільнює процес горіння і сприяє фактично повному його згорянню. Внаслідок цього паливо спалюється практично повністю, а кількість попелу і сажі зводиться до мінімуму. Цей принцип спалювання збільшує час роботи котла на одному завантаженні.Вся продукція цього бренду розроблена з урахуванням світових дизайнерських трендів і ідеально впишеться в будь-який інтер'єр приватного будинку.Придбання твердопаливних котлів від «Альтеп-Центр» дасть змогу пережити опалювальний сезон у теплі і комфорті, не перевантажуючи сімейний бюджет.

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