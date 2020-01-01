Директор волинського лісгоспу, якого підозрюють у незаконних рубках дерев, не допустив інспекторів до перевірки





Про це



Підставою для проведення перевірки були звернення громадян про можливі незаконні рубки, несанкціоноване вирубування лісів на території району. Перевірка не відбулась.



Керівник лісгоспу не допустив інспекторів до перевірки. Він аргументував це тим, що працівники підприємства хворіють. Проводяться профілактичні заходи проти поширення коронавірусної інфекції.



Працівники ДЕІ притягнули директора підприємства до адміністративної відповідальності. Тепер він має сплати штраф за статтею 188-5 КУпАП.



Варто зауважити, що вже черговий раз керівники лісгоспів Волинського ОУЛМГ не допускають інспекторів ДЕІ до позапланових перевірок через карантинні заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 жовтня спеціалісти Державної екологічна інспекція у Волинській області мали провести позапланову перевірку на ДП «СЛАП Рожищеагроліс» щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Підставою для проведення перевірки були звернення громадян про можливі незаконні рубки, несанкціоноване вирубування лісів на території району. Перевірка не відбулась.Керівник лісгоспу не допустив інспекторів до перевірки. Він аргументував це тим, що працівники підприємства хворіють. Проводяться профілактичні заходи проти поширення коронавірусної інфекції.Працівники ДЕІ притягнули директора підприємства до адміністративної відповідальності. Тепер він має сплати штраф за статтею 188-5 КУпАП.Варто зауважити, що вже черговий раз керівники лісгоспів Волинського ОУЛМГ не допускають інспекторів ДЕІ до позапланових перевірок через карантинні заходи.

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