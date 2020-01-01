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На місцевих виборах переможуть п'ять партій

На місцевих виборах переможуть п'ять партій
Напередодні дня місцевих виборів в Україні остаточно оформилася п'ятірка партій-лідерів, які здобудуть найбільшу сукупну підтримку в усіх регіонах.

Про це свідчить агрегований рейтинг політичних партій, опублікований соціологічною групою «Рейтинг».

Серед тих, хто визначився і неодмінно збирається проголосувати, партія «Слуга народу» має 16,7% підтримки, ОПЗЖ – 13,5%, «Європейська солідарність» – 13,2%, «Батьківщина» – 8,6%, «ЗА МАЙБУТНЄ» - 7,4%. Інші політсили не проходять 5%-го бар’єру.

«Новачком» серед політичних фаворитів українців є, таким чином, лише партія «ЗА МАЙБУТНЄ», яка була створена наприкінці травня цього року й протягом п'яти місяців демонструвала постійне зростання рейтингу.

Опитування групи «Рейтинг» проводили 16–19 жовтня серед громадян України віком від 18 років в усіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.


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Теги: рейтинг, партії, вибори
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