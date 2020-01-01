У всіх домівках лучан тепло «пустять» до кінця тижня

У Луцьку усі комунальні заклади освіти та охорони здоров'я, за виключенням ДНЗ № 29 та шкіл № 2,3,13, підключені до опалення.Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук радник мера ЛуцькаВказані заклади будуть підключені завтра, оскільки працівники ДКП "Луцьктепло" усувають пориви та інші аварії.Також внаслідок несправностей на котельнях, поривів та інших аварій, над усуненням яких зараз працюють, залишається 52 багатоквартирних будинки. Опалення в ці будинки подадуть максимум до кінця 23 жовтня.Нагадаємо, опалювальнийОднак через певні труднощі станом на вечір 20 жовтня повністю опалення не увімкнули.