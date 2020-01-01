У всіх домівках лучан тепло «пустять» до кінця тижня
Сьогодні, 18:07
У Луцьку усі комунальні заклади освіти та охорони здоров'я, за виключенням ДНЗ № 29 та шкіл № 2,3,13, підключені до опалення.
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук радник мера Луцька Ігор Поліщук.
Вказані заклади будуть підключені завтра, оскільки працівники ДКП "Луцьктепло" усувають пориви та інші аварії.
Також внаслідок несправностей на котельнях, поривів та інших аварій, над усуненням яких зараз працюють, залишається 52 багатоквартирних будинки. Опалення в ці будинки подадуть максимум до кінця 23 жовтня.
Нагадаємо, опалювальний сезон стартував у Луцьку 16 жовтня. Однак через певні труднощі станом на вечір 20 жовтня повністю опалення не увімкнули.
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Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук радник мера Луцька Ігор Поліщук.
Вказані заклади будуть підключені завтра, оскільки працівники ДКП "Луцьктепло" усувають пориви та інші аварії.
Також внаслідок несправностей на котельнях, поривів та інших аварій, над усуненням яких зараз працюють, залишається 52 багатоквартирних будинки. Опалення в ці будинки подадуть максимум до кінця 23 жовтня.
Нагадаємо, опалювальний сезон стартував у Луцьку 16 жовтня. Однак через певні труднощі станом на вечір 20 жовтня повністю опалення не увімкнули.
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