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Виборча дільниця у районі на Волині, де голосуватиме майже тисяча людей, розсипається. ВІДЕО

Виборча дільниця у районі на Волині, де голосуватиме майже тисяча людей, розсипається. ВІДЕО
Виборчу дільницю у селі Дачне Ківерцівського району розмістили у приміщенні будинку культури. Воно осипається, сиріє і валиться.

Про це "Суспільному" розповів староста Прилуцького старостинського округу Валентин Арчибасов.

На цій дільниці має голосувати 808 виборців, це - жителі сіл Дачне та Жабка. Як розповів староста округу, через незадовільний стан будівлі, півтора роки тому у приміщенні припинились заняття гуртків, з’їхала бібліотека, виборчу дільницю не перенесли.

У приміщенні клубу чергує членкиня дільничної виборчої комісії Ніна Довга. Вона працює на дільниці 30 років.

Жінка каже: на дільниці все нормально. А як напалити, то ще й буде тепло.

"Приходили пожежники, огляд приміщення робили. Правила пожежної безпеки дали", - каже жінка.

Жителька села Дачне Марія розповіла, що на вибори не піде, бо боїться аварійного приміщення сільського клубу. А 70-річний Володимир налаштований більш оптимістично, ніж його односелиця. Каже, що приміщення сто років стоїть і ще один день простоїть.

"Ну а куди дітися? Куди іти голосувати? Що в Прилуцьке піду чи що?", - каже чоловік.

Статусу аварійного приміщення дільниця немає. Староста округузвернувся до держадміністрації. Йому там пояснили, що перереєструвати виборчу дільницю - клопітно.

"Статус аварійного визначає проєктна організація, яку запросять і з якою укладуть договір, вона проведе дослідження. Отак ми з вами подивимось – ніби аварійне, але немає документів, значить воно рахується неаварійним", - каже Валентин Арчибасов.

Тож вибори 25 жовтня відбудуться у цьому приміщенні. Кабінки для голосування розставлять на відстані півтора метра, приготували шість скриньок, територію навколо сільського клубу розчистили від чагарників, - розповіла членкиня ДВК.





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Теги: виборча дільниця, Дачне, занедбане приміщення
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