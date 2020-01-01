Автоматизовані каси, «розумні» зупинки: у Луцьку обговорили співпрацю міста та «Modern Expo». ФОТО*

Ігор Поліщук зустрівся із представниками компанії “Modern-Expo”, щоб обговорити питання співпраці та реалізації спільних проєктів, в тому числі — запровадження розумних зупинок.



Про це



Під час зустрічі генеральний директор компанії Петро Пилипюк презентував інновації компанії. Він розповів, що значну увагу сьогодні приділяється саме новим розробкам, що можуть полегшити наше повсякденне життя у сфері ритейлу: автоматизовані каси, що самотужки розпізнають продукцію на купівельній стрічці, системи розпізнавання облич, електронного підпису та багато іншого.



Потому Петро Пилипюк та Ігор Поліщук відвідали виробничі потужності підприємства. Радник міського голови високо оцінив продуктивність підприємства та досконалу організацію робочого процесу.





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