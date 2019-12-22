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У школі поблизу Луцька учні шиють захисні маски. ФОТО

У школі поблизу Луцька учні шиють захисні маски. ФОТО
Носити захисні маски – вимушена необхідність в умовах карантину, аби уберегти себе від коронавірусу. У Боратинській школі швидко відреагували на сучасні запити і почали виготовляти багаторазові маски.

Про це інформують на сайті Боратинської ОТГ.

Майстер-класи зі створення дизайнерських засобів індивідуального захисту організувала вчителька трудового навчання Ольга Навротюк.

Дитячих виробів назбиралося вже чимало, тож у школі навіть організували тематичну виставку «Сам собі дизайнер». Педагоги розповідають, що до процесу пошиття масок активно долучаються як дівчата, так і хлопці. Маски шиють не лише для себе, але і для батьків, молодших сестричок та братиків.

Вчителі радіють, що тепер школярі на практиці зможуть застосувати отримані навички, аби захистити себе від небезпечної недуги.
У школі поблизу Луцька учні шиють захисні маски. ФОТО
У школі поблизу Луцька учні шиють захисні маски. ФОТО
У школі поблизу Луцька учні шиють захисні маски. ФОТО
У школі поблизу Луцька учні шиють захисні маски. ФОТО

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Теги: Боратин, школа, маски
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І продають буржуям, а десь там в центральній Азії діти шиють маски для українців.
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