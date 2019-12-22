У школі поблизу Луцька учні шиють захисні маски. ФОТО





Про це інформують на сайті



Майстер-класи зі створення дизайнерських засобів індивідуального захисту організувала вчителька трудового навчання Ольга Навротюк.



Дитячих виробів назбиралося вже чимало, тож у школі навіть організували тематичну виставку «Сам собі дизайнер». Педагоги розповідають, що до процесу пошиття масок активно долучаються як дівчата, так і хлопці. Маски шиють не лише для себе, але і для батьків, молодших сестричок та братиків.



Вчителі радіють, що тепер школярі на практиці зможуть застосувати отримані навички, аби захистити себе від небезпечної недуги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Носити захисні маски – вимушена необхідність в умовах карантину, аби уберегти себе від коронавірусу. У Боратинській школі швидко відреагували на сучасні запити і почали виготовляти багаторазові маски.Про це інформують на сайті Боратинської ОТГ Майстер-класи зі створення дизайнерських засобів індивідуального захисту організувала вчителька трудового навчанняДитячих виробів назбиралося вже чимало, тож у школі навіть організували тематичну виставку «Сам собі дизайнер». Педагоги розповідають, що до процесу пошиття масок активно долучаються як дівчата, так і хлопці. Маски шиють не лише для себе, але і для батьків, молодших сестричок та братиків.Вчителі радіють, що тепер школярі на практиці зможуть застосувати отримані навички, аби захистити себе від небезпечної недуги.

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