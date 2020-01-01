вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому супермаркеті антисептик для відвідувачів – без спирту

У луцькому супермаркеті антисептик для відвідувачів – без спирту
Інспектори перевірили луцькі магазини та заклади харчування міста на дотримання карантинних вимог. Перевірили 4 заклади торгівлі та громадського харчування і склали 3 протоколи про порушення.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Серед найбільших порушень, які зафіксували інспектори Держпродспоживслужби - відсутність дезінфекторів, антисептиків для рук і відповідних журналів, де фіксують час прибирання і результати температурного скринінгу працівників закладів харчування та магазинів.

Під час перевірки одного із супермаркетів міста виявили антисептики без вмісту спирту. Також працівники Держпродспоживслужби зафіксували, не продезінфіковані візки після попередніх відвідувачів магазину та продуктові кошики. Супермаркету виписали припис за порушеннями.

"В іншому магазині - антисептик був схований, на ньому потрібно було оновити маркування. А ще у закладі відсутні дезінфекційні засоби, які зареєстровані в МОЗ. На адміністратора закладу склали протокол", - каже спеціалістка відділу Держпродспоживслужби в області Наталія Книш.

Згідно з приписом адміністратори магазину та відповідальні мають виправити недоліки впродовж тижня. Тоді буде додаткова перевірка інспекторами.

На керівницю квіткового салону інспектори склали адмінпротокол за відсутність ліцензійного антисептика, деззасобів, смітника для утилізації масок та рукавичок, розпорядку температурного скринінгу працівників салону, відвідувачі магазину були без масок.

Головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Наталія Гемба каже, якщо не виконується припис, тоді складається протокол і особу штрафують. Сума мінімального штрафу - від 102 гривень. З її слів, із квітня місяця таких перевірок у Луцьку було понад тисячу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: супермаркет, антисептик, дезінфекція, перевірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині судитимуть батьків, які заморили голодом дворічного сина
Сьогодні, 21:52
«Нарікань на роботу закладу у пацієнток немає», – в.о. головного лікаря луцького пологового будинку
Сьогодні, 21:36
У луцькому супермаркеті антисептик для відвідувачів – без спирту
Сьогодні, 21:19
На кисень для «коронавірусних» ліжок Волинь отримала 16 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Директор волинського лісгоспу, якого підозрюють у незаконних рубках дерев, не допустив інспекторів до перевірки Директор волинського лісгоспу, якого підозрюють у незаконних рубках дерев, не допустив інспекторів до перевірки
Сьогодні, 17:36
Тягнув собі угодних, не контролював навчання: міністерська «ревізія» перевірила роботу ректора Савчука Тягнув собі угодних, не контролював навчання: міністерська «ревізія» перевірила роботу ректора Савчука
13 жовтень, 11:11
Чи виявили порушення карантину у луцьких школах під час перевірки. ВІДЕО Чи виявили порушення карантину у луцьких школах під час перевірки. ВІДЕО
12 жовтень, 17:46
В Україні хочуть перевірити компанії, які займаються утилізацією медичних відходів В Україні хочуть перевірити компанії, які займаються утилізацією медичних відходів
27 вересень, 05:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на утримання дітей з батьків стягнули майже 65 мільйонів гривень
Сьогодні, 22:34
 0
На Донеччині судитимуть батьків, які заморили голодом дворічного сина
Сьогодні, 21:52
 0
«Нарікань на роботу закладу у пацієнток немає», – в.о. головного лікаря луцького пологового будинку
Сьогодні, 21:36
 0
У луцькому супермаркеті антисептик для відвідувачів – без спирту
Сьогодні, 21:19
 0
На кисень для «коронавірусних» ліжок Волинь отримала 16 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8