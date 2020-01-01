У луцькому супермаркеті антисептик для відвідувачів – без спирту





Про це йдеться в сюжеті



Серед найбільших порушень, які зафіксували інспектори Держпродспоживслужби - відсутність дезінфекторів, антисептиків для рук і відповідних журналів, де фіксують час прибирання і результати температурного скринінгу працівників закладів харчування та магазинів.



Під час перевірки одного із супермаркетів міста виявили антисептики без вмісту спирту. Також працівники Держпродспоживслужби зафіксували, не продезінфіковані візки після попередніх відвідувачів магазину та продуктові кошики. Супермаркету виписали припис за порушеннями.



"В іншому магазині - антисептик був схований, на ньому потрібно було оновити маркування. А ще у закладі відсутні дезінфекційні засоби, які зареєстровані в МОЗ. На адміністратора закладу склали протокол", - каже спеціалістка відділу Держпродспоживслужби в області Наталія Книш.



Згідно з приписом адміністратори магазину та відповідальні мають виправити недоліки впродовж тижня. Тоді буде додаткова перевірка інспекторами.



На керівницю квіткового салону інспектори склали адмінпротокол за відсутність ліцензійного антисептика, деззасобів, смітника для утилізації масок та рукавичок, розпорядку температурного скринінгу працівників салону, відвідувачі магазину були без масок.



Головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Наталія Гемба каже, якщо не виконується припис, тоді складається протокол і особу штрафують. Сума мінімального штрафу - від 102 гривень. З її слів, із квітня місяця таких перевірок у Луцьку було понад тисячу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори перевірили луцькі магазини та заклади харчування міста на дотримання карантинних вимог. Перевірили 4 заклади торгівлі та громадського харчування і склали 3 протоколи про порушення.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Серед найбільших порушень, які зафіксували інспектори Держпродспоживслужби - відсутність дезінфекторів, антисептиків для рук і відповідних журналів, де фіксують час прибирання і результати температурного скринінгу працівників закладів харчування та магазинів.Під час перевірки одного із супермаркетів міста виявили антисептики без вмісту спирту. Також працівники Держпродспоживслужби зафіксували, не продезінфіковані візки після попередніх відвідувачів магазину та продуктові кошики. Супермаркету виписали припис за порушеннями."В іншому магазині - антисептик був схований, на ньому потрібно було оновити маркування. А ще у закладі відсутні дезінфекційні засоби, які зареєстровані в МОЗ. На адміністратора закладу склали протокол", - каже спеціалістка відділу Держпродспоживслужби в областіЗгідно з приписом адміністратори магазину та відповідальні мають виправити недоліки впродовж тижня. Тоді буде додаткова перевірка інспекторами.На керівницю квіткового салону інспектори склали адмінпротокол за відсутність ліцензійного антисептика, деззасобів, смітника для утилізації масок та рукавичок, розпорядку температурного скринінгу працівників салону, відвідувачі магазину були без масок.Головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужбикаже, якщо не виконується припис, тоді складається протокол і особу штрафують. Сума мінімального штрафу - від 102 гривень. З її слів, із квітня місяця таких перевірок у Луцьку було понад тисячу.

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