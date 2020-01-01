«Нарікань на роботу закладу у пацієнток немає», – в.о. головного лікаря луцького пологового будинку

Сергій Сябрук, пише



За його словами, в пологовий корпус, де вони нині перебувають, медики спочатку оперативно перемістили післяпологових жінок, а потім облаштували там п’ять спеціально обладнаних пологових залів. Також у цьому корпусі знаходяться чотири операційні. Тож жодних проблем у роботі вони не відчувають.



«Ми сюди переїхали 16 жовтня. Відтоді вже прийняли пологи у семи породіль та зробили п’ять кесарських розтинів. Сьогодні вночі у нас знову були пологи. На світ з’явилося троє діток», – зазначив Сергій Сябрук.



До луцького пологового й надалі поступають пацієнтки, адже у новоствореному корпусі забезпечили всі належні умови для роботи медиків та перебування вагітних. Тут працюють спеціалісти гінекологічного відділення, а також відділень екстрагенітальної патології та патології вагітних.





«Тож жодної небезпеки для породіль, які знаходяться поруч з повністю відокремленим тимчасовим інфекційним госпіталем, немає. А протестні настрої окремих працівників, підігріті політиками, уже припинилися. Колектив закладу працює в звичайному режимі», – наголосив Сябрук.





В коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини Сергій Сябрук повідомив, що ще в квітні медзаклад розробив протокол перепрофілізації корпусу повністю для вагітних і породіль з коронавірусом. Проте його не впроваджували, адже не було такої необхідності – на щастя, вагітних та породіль з коронавірусом було не так багато.





«Перемістились ми дуже оперативно і безболісно: 16 жовтня вранці почали, а вже о 16:30 приймали перші пологи. Пологові зали ми відновили, післяпологові палати теж, зберегли всі необхідні відділення. Пологовий будинок надає допомогу чітко і якісно», – резюмує лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Луцький клінічний пологовий будинок» працює в штатному режимі. Жодних нарікань та скарг на роботу персоналу чи створення неналежних умов для перебування, у пацієнток немає, а всі процеси налагоджено чітко. Про це повідомив виконувач обов’язків головного лікаря цього медичного закладу, пише ІА "Волинські новини" За його словами, в пологовий корпус, де вони нині перебувають, медики спочатку оперативно перемістили післяпологових жінок, а потім облаштували там п’ять спеціально обладнаних пологових залів. Також у цьому корпусі знаходяться чотири операційні. Тож жодних проблем у роботі вони не відчувають.«Ми сюди переїхали 16 жовтня. Відтоді вже прийняли пологи у семи породіль та зробили п’ять кесарських розтинів. Сьогодні вночі у нас знову були пологи. На світ з’явилося троє діток», – зазначив Сергій Сябрук.До луцького пологового й надалі поступають пацієнтки, адже у новоствореному корпусі забезпечили всі належні умови для роботи медиків та перебування вагітних. Тут працюють спеціалісти гінекологічного відділення, а також відділень екстрагенітальної патології та патології вагітних.«Тож жодної небезпеки для породіль, які знаходяться поруч з повністю відокремленим тимчасовим інфекційним госпіталем, немає. А протестні настрої окремих працівників, підігріті політиками, уже припинилися. Колектив закладу працює в звичайному режимі», – наголосив Сябрук.В коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини Сергій Сябрук повідомив, що ще в квітні медзаклад розробив протокол перепрофілізації корпусу повністю для вагітних і породіль з коронавірусом. Проте його не впроваджували, адже не було такої необхідності – на щастя, вагітних та породіль з коронавірусом було не так багато.«Перемістились ми дуже оперативно і безболісно: 16 жовтня вранці почали, а вже о 16:30 приймали перші пологи. Пологові зали ми відновили, післяпологові палати теж, зберегли всі необхідні відділення. Пологовий будинок надає допомогу чітко і якісно», – резюмує лікар.

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