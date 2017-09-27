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На Донеччині судитимуть батьків, які заморили голодом дворічного сина

На Донеччині судитимуть батьків, які заморили голодом дворічного сина
У Краматорську завершилося розслідування у справі батьків, які заморили голодом свого дворічного сина.

Жахливий інцидент стався у березні 2019 року: хлопчика госпіталізували до лікарні з білково-енергетичною недостатністю, пишуть Факти.

Окрім цього, у хлопчика виявили серйозну затримку психомоторного і мовленнєвого розвитку.

Усі симптоми свідчили про те, що батьки довгий час не годували дитину.

"Незважаючи на вимоги лікарів та соціальних працівників, батьки не забезпечили синові належного харчування та під час погіршення стану здоров’я малюка до лікарів не звернулись, що призвело до його смерті", – йдеться у матеріалах справи.

Судові засідання по справі за ст. 166 (Злісне невиконання батьківських обов’язків) КК України розпочнуться найближчим часом.

Горе-батькам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: Донеччина, голод, дитина, смерть, прокуратура
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