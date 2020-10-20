Вилізла на дах і чекала рятувальників: у Харкові дівчина на Kia злетіла у річку. ВІДЕО





Про ДТП у Харкові повідомляють очевидці у місцевих пабліках у Telegram, пишуть



На фото та відео видно, що за кермом авто була дівчина. З нею нічого не сталося. Вона вилізла з салону на дах машини і чекала приїзду рятувальників.



Причини ДТП наразі невідомі.



За даними ЗМІ, дівчина-водій Kia Sorento працює начальником юридичного відділу у обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На набережній у Харкові вдень 20 жовтня автомобіль Kia Sorento злетів з дороги, пробив огорожу і впав у річку.Про ДТП у Харкові повідомляють очевидці у місцевих пабліках у Telegram, пишуть Факти На фото та відео видно, що за кермом авто була дівчина. З нею нічого не сталося. Вона вилізла з салону на дах машини і чекала приїзду рятувальників.Причини ДТП наразі невідомі.За даними ЗМІ, дівчина-водій Kia Sorento працює начальником юридичного відділу у обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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