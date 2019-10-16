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На Волині на утримання дітей з батьків стягнули майже 65 мільйонів гривень

На Волині на утримання дітей з батьків стягнули майже 65 мільйонів гривень
Сплата аліментів є важливим обов’язком батьків піклуватися про свою дитину. Тому органи ДВС притягують горе-батьків до відповідальності.

Про це повідомляють у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Адже, всі ті кошти за виконавчими документами про стягнення аліментів так необхідні для нормального життя та розвитку дітей. Тож, органи державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) постійно показують гарні результати свої роботи з цього напрямку діяльності.

Так, з початку цього року державні виконавці Волині стягнули 64,89 мільйона гривень аліментів на утримання 10 952 дітей. А з початку дії двох пакетів Законів #ЧужихДітейНеБуває — 228,275 мільйона гривень заборгованості.

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Теги: аліменти, гроші. стягнення, виконавча служба. юстиція
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