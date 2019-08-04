Ківерцівська та Соборності: розповіли, коли в Луцьку завершиться ремонт доріг. ВІДЕО

Микола Осіюк.



Поки ремонтні роботи тривають, на дорогах у час пік утворюються затори.



Спершу підрядники планували завершити облаштування доріг до жовтня. Зі слів посадовця, майстри підрядної організації мають ще докласти верхній шар асфальтобетону до військового аеродрому.



Микола Осіюк каже: на ремонт 400-метрової ділянки на проспекті Соборності витратять 20 мільйонів гривень, а на 1,2 кілометра дороги вулиці Ківерцівської – 46 мільйонів. Гарантія на ці дороги, зі слів головного комунальника міста, становить 10 років.



"Нині на цих вулицях – затори. Найбільші – у години пік, коли лучани їдуть на роботу та з роботи", – розповів водій таксі Леонід Андрійчук.



Каже: відстань, яку раніше долав за декілька хвилин, зараз доводиться проїжджати за більш як пів години.



Затор на шляхопроводі в напрямку від проспекту Перемоги до Соборності в обідній час починається від половини мосту.



На проспекті Соборності вже поклали верхній шар асфальту на одній половині дороги. Майстер фірми-підрядника Володимир Кватирко каже, що зустрічний бік дороги зроблять 21 жовтня.



"Викладаємо сітку за новою технологією. Якщо машини цю сітку зачеплять, то вирвуть всю. Тому ми їх не можемо пускати на цих ділянках", – наголосив працівник ремонтної фірми.



Також затори на виїзді з вулиці Кравчука до вулиці Конякіна біля автостанції. Вулицями Карпенка-Карого та Ківерцівською, де дорога закрита на ремонт від кінця серпня, водії їздять із мінімальною швидкістю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реконструкцію доріг на вулиці Ківерцівській та проспекті Соборності завершать орієнтовно через два тижні. Про це Суспільному повідомив директор департаменту ЖКГ міськрадиПоки ремонтні роботи тривають, на дорогах у час пік утворюються затори.Спершу підрядники планували завершити облаштування доріг до жовтня. Зі слів посадовця, майстри підрядної організації мають ще докласти верхній шар асфальтобетону до військового аеродрому.Микола Осіюк каже: на ремонт 400-метрової ділянки на проспекті Соборності витратять 20 мільйонів гривень, а на 1,2 кілометра дороги вулиці Ківерцівської – 46 мільйонів. Гарантія на ці дороги, зі слів головного комунальника міста, становить 10 років."Нині на цих вулицях – затори. Найбільші – у години пік, коли лучани їдуть на роботу та з роботи", – розповів водій таксіКаже: відстань, яку раніше долав за декілька хвилин, зараз доводиться проїжджати за більш як пів години.Затор на шляхопроводі в напрямку від проспекту Перемоги до Соборності в обідній час починається від половини мосту.На проспекті Соборності вже поклали верхній шар асфальту на одній половині дороги. Майстер фірми-підрядникакаже, що зустрічний бік дороги зроблять 21 жовтня."Викладаємо сітку за новою технологією. Якщо машини цю сітку зачеплять, то вирвуть всю. Тому ми їх не можемо пускати на цих ділянках", – наголосив працівник ремонтної фірми.Також затори на виїзді з вулиці Кравчука до вулиці Конякіна біля автостанції. Вулицями Карпенка-Карого та Ківерцівською, де дорога закрита на ремонт від кінця серпня, водії їздять із мінімальною швидкістю.

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