З підприємцями, які не дотримуються карантинних вимог на ринку у Нововолинську, розриватимуть угоди
Сьогодні, 00:35
З 19 жовтня в Україні почав діяти новий поділ регіонів на карантинні зони, відповідно до якого в Нововолинську встановили «червоний» рівень епідемічної небезпеки.
Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог на ринках міста – на цьому акцентували увагу під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформують на сайті міськради. Адже саме у цих місцях спостерігається найбільше скупчення людей.
"Ситуація, яка була на ринку у вихідні дні, свідчить про те, що карантинні вимоги ігноруються. Ми не ставимо за мету закривати ринок, як і торговельні заклади. Однак, побачити людей у масках – це рідкість, не всюди наявні захисні екрани. Порушені вимоги щодо кількості людей, котрі одночасно можуть перебувати на певній території", – зауважив перший застпупник міського голови Андрій Сторонський і зажадав пояснення від керівництва ринку.
Заступник директора центрального госпрозрахункового ринку Леонід Штинько розповів, що чергування їхніх працівників забезпечили на усіх входах і виходах. Натомість, не всі покупці схвально реагують на прохання одягнути маску. Також і не всі підприємці дотримуються протиепідемічних вимог щодо дотримання маскового режиму, встановлення захисних екранів. За його словами, у випадку подальшого ігнорування доведеться розривати угоди.
На ринках у посиленому режимі чергуватимуть працівники поліції. За останній тиждень правоохоронці склали сім протоколів за недотримання вимог карантину.
Андрій Сторонський наголосив на тому, що треба зробити все можливе, аби в подальшому не допустити збільшення поширення коронавірусної хвороби у місті. За його словами, у Нововолинську інфекційне відділення заповнене більш як на 60 відсотків. Із загальної кількості хворих на Covid-19 у місті половина – це люди, які не перебувають в організованих колективах.
"Питання дотримання протиепідемічних вимог на міському ринку має бути на першому плані. Також необхідно більш ретельно контролювати карантинні правила у магазинах та інших громадських місцях", – резюмував перший заступник міського голови.
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Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог на ринках міста – на цьому акцентували увагу під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформують на сайті міськради. Адже саме у цих місцях спостерігається найбільше скупчення людей.
"Ситуація, яка була на ринку у вихідні дні, свідчить про те, що карантинні вимоги ігноруються. Ми не ставимо за мету закривати ринок, як і торговельні заклади. Однак, побачити людей у масках – це рідкість, не всюди наявні захисні екрани. Порушені вимоги щодо кількості людей, котрі одночасно можуть перебувати на певній території", – зауважив перший застпупник міського голови Андрій Сторонський і зажадав пояснення від керівництва ринку.
Заступник директора центрального госпрозрахункового ринку Леонід Штинько розповів, що чергування їхніх працівників забезпечили на усіх входах і виходах. Натомість, не всі покупці схвально реагують на прохання одягнути маску. Також і не всі підприємці дотримуються протиепідемічних вимог щодо дотримання маскового режиму, встановлення захисних екранів. За його словами, у випадку подальшого ігнорування доведеться розривати угоди.
На ринках у посиленому режимі чергуватимуть працівники поліції. За останній тиждень правоохоронці склали сім протоколів за недотримання вимог карантину.
Андрій Сторонський наголосив на тому, що треба зробити все можливе, аби в подальшому не допустити збільшення поширення коронавірусної хвороби у місті. За його словами, у Нововолинську інфекційне відділення заповнене більш як на 60 відсотків. Із загальної кількості хворих на Covid-19 у місті половина – це люди, які не перебувають в організованих колективах.
"Питання дотримання протиепідемічних вимог на міському ринку має бути на першому плані. Також необхідно більш ретельно контролювати карантинні правила у магазинах та інших громадських місцях", – резюмував перший заступник міського голови.
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