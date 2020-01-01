У Туреччині на дні озера знайшли старовинну церкву





Про це повідомляє



«Під час дослідження під водою, на глибині близько 15 метрів дослідники знайшли залишки церкви. Руїни церкви сфотографував підводний археолог», - повідомляє видання.



Дослідження проводили з ініціативи місцевої влади.



Озеро Гага, площа якого майже 6 га, знаходиться на півночі країни, неподалік чорноморського узбережжя, в провінції Орду. Воно є природною заповідною зоною і після знахідки його зареєструють як археологічний об’єкт.





До слова, в кінці минулого року на сході Туреччини знайшли унікальний храм, вік якого більше як 11 тисяч років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чорноморському регіоні Туреччини, на дні озера Гага, на глибині 15 метрів виявили руїни стародавньої церкви.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Haber Gazetesi «Під час дослідження під водою, на глибині близько 15 метрів дослідники знайшли залишки церкви. Руїни церкви сфотографував підводний археолог», - повідомляє видання.Дослідження проводили з ініціативи місцевої влади.Озеро Гага, площа якого майже 6 га, знаходиться на півночі країни, неподалік чорноморського узбережжя, в провінції Орду. Воно є природною заповідною зоною і після знахідки його зареєструють як археологічний об’єкт.До слова, в кінці минулого року на сході Туреччини знайшли унікальний храм, вік якого більше як 11 тисяч років.

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