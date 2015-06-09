З’явився перший у світі мобільний додаток з українською класичною музикою





Мобільний додаток представив Проєкт Ukrainian Live Classic на прес-конференції в



«Ukrainian Live Classic уже доступний для скачування на Google Play Market та Apple Store. Він є абсолютно безкоштовним для користувачів. Розробку додатку підтримав Український культурний фонд, а подальше функціонування забезпечать партнери - Галицьке музичне товариство та Львівський органний зал. Також передбачена система донейтів для охочих підтримати проєкт», - йдеться у презентації.



Додаток має чітку структуру, що дозволяє обирати музику за стилями, епохами, композиторами тощо. Обкладинка кожного альбому унікальна, їх розробляв координатор проєкту Володимир Ольшанський. Проєкт двомовний, основна версія — англійська.



«Аудиторія мобільних додатків – це насамперед молоде покоління, яке дуже звертає увагу на естетичний вигляд. Тому доступ до музики легкий і яскравий. Ми розуміємо, що українська класика має набрати нових фарб і вдихнути певної свіжості. Візуальна частина презентує близько 40 композиторів, кожен з яких має своє яскраве оформлення, барви і звукову музичну хвилю – лінійний дизайн, який представляє музику кожного композитора», - розповів Ольшанський.



"До сьогодні не існувало у вільному доступі сервісу, в якому можна знайти українську класичну музику, і це надихнуло авторів проєкту на створення відповідного мобільного додатку", – зазначив артистичний директор проєкту Ukrainian Live Classic Іван Остапович.



«Насправді не існувало у вільному доступі єдиного джерела, в якому шанувальники класичної музики могли знайти в якісному записі, з грамотними анотаціями й оцінити тяглість української музики від 17-століття до сучасності. Ми опрацювали багато творів в архівах, назбирали базу записів і створили мобільний додаток, як найбільше масове джерело, яким усі користуються, і де була б представлена українська музика впродовж століть різних стилів, композиторів і жанрів», - зазначив Остапович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві представили Ukrainian Live Classic — перший у світі мобільний додаток з українською класичною музикою, який розробила Громадська організація Сollegium за підтримки Українського культурного фонду.Мобільний додаток представив Проєкт Ukrainian Live Classic на прес-конференції в Укрінформі «Ukrainian Live Classic уже доступний для скачування на Google Play Market та Apple Store. Він є абсолютно безкоштовним для користувачів. Розробку додатку підтримав Український культурний фонд, а подальше функціонування забезпечать партнери - Галицьке музичне товариство та Львівський органний зал. Також передбачена система донейтів для охочих підтримати проєкт», - йдеться у презентації.Додаток має чітку структуру, що дозволяє обирати музику за стилями, епохами, композиторами тощо. Обкладинка кожного альбому унікальна, їх розробляв координатор проєкту. Проєкт двомовний, основна версія — англійська.«Аудиторія мобільних додатків – це насамперед молоде покоління, яке дуже звертає увагу на естетичний вигляд. Тому доступ до музики легкий і яскравий. Ми розуміємо, що українська класика має набрати нових фарб і вдихнути певної свіжості. Візуальна частина презентує близько 40 композиторів, кожен з яких має своє яскраве оформлення, барви і звукову музичну хвилю – лінійний дизайн, який представляє музику кожного композитора», - розповів Ольшанський."До сьогодні не існувало у вільному доступі сервісу, в якому можна знайти українську класичну музику, і це надихнуло авторів проєкту на створення відповідного мобільного додатку", – зазначив артистичний директор проєкту Ukrainian Live Classic«Насправді не існувало у вільному доступі єдиного джерела, в якому шанувальники класичної музики могли знайти в якісному записі, з грамотними анотаціями й оцінити тяглість української музики від 17-століття до сучасності. Ми опрацювали багато творів в архівах, назбирали базу записів і створили мобільний додаток, як найбільше масове джерело, яким усі користуються, і де була б представлена українська музика впродовж століть різних стилів, композиторів і жанрів», - зазначив Остапович.

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