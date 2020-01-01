Відбулася доклінічна фаза дослідження українського кандидата у вакцини проти COVID-19, – Степанов

Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував Президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19.



Ці дослідження тривали шість місяців і підтвердили нейтралізацію вірусу COVID-19 в інфікованих клітинах людини. Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу. Про це інформують на сайті



Також на нараді обговорили терміни проходження клінічних фаз, формат майбутньої співпраці всіх дотичних відомств, аби забезпечити виготовлення вакцини та її використання в разі успішного проходження всіх фаз.



Президент Володимир Зеленський відзначив історичність цієї зустрічі та розробки.



«Я надзвичайно радий, що ця зустріч відбулася. Йдеться і про високі шанси розробки нашої унікальної оригінальної української вакцини проти COVID-19, і про перший крок до того, щоб відновити виготовлення вакцин в Україні. Держава буде підтримувати вироблення цієї вакцини. Результати, які ви представили, вже показують позитивну тенденцію», – сказав Володимир Зеленський.



Один із розробників – міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я і епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов – зауважив, що нинішня розробка дозволяє припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують. Він також додав, що є дуже позитивним фактом те, що досі в Україні не було стрибка летальності порівняно зі зростанням кількості хворих.



«МОЗ буде і надалі наполегливо працювати над подальшими кроками у проходженні всіх клінічних фаз у виробленні вакцини. Щиро дякую нашим науковцям за високопрофесійну роботу. Ви – найкращі, я завжди це казав», – зазначив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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