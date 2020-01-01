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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – нові коронавірусні антирекорди

В Україні – нові коронавірусні антирекорди
За останню добу в Україні виявили 6719 випадків коронавірусу. Для нашої країни це найбільший добовий показник захворюваності за весь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 21 жовтня сягнула 315 826.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (713).

На щастя, 2686 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 132 219 українців.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні помер 141 інфікований. Це, на жаль, теж антирекорд. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 927.

На Волині загалом захворіло 11 367 людей, з них за останню добу - 203. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 228 людей, одна - за останню добу.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика
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Коментарі 1
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І що далі,влада знову виключно статистик,чи вже пора працювати,може вже нікому???
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