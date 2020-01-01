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Курс валют у Луцьку на 21 жовтня

Курс валют у Луцьку на 21 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.241, а продаж – 28.501.

Євро при купівлі становить – 33.101, продажу – 33.648.

Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.844, продаж – 7.481.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, долар, євро
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