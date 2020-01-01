Парад костюмів, дискотека монстрів і знижки до 70%: як у «ПортCity» відзначатимуть Halloween*
Сьогодні, 10:20
Цьогоріч найстрашніше свято року – Halloween у ТРЦ «ПортCity» святкуватимуть аж 3 дні з 30 жовтня по 1 листопада.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
На гостей чекають:
- HALLOWEENHANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00)
- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00)
- Знижки від магазинів та закладів до 70%
- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00)
- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)
- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00)
Будемо гудіти та лякати!! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
На гостей чекають:
- HALLOWEENHANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00)
- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00)
- Знижки від магазинів та закладів до 70%
- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00)
- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)
- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00)
Будемо гудіти та лякати!! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
До України повернеться «бабине літо»
Сьогодні, 10:39
Одна смерть і 203 нових випадки: яка ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 жовтня
Сьогодні, 10:31
Парад костюмів, дискотека монстрів і знижки до 70%: як у «ПортCity» відзначатимуть Halloween*
Сьогодні, 10:20
У Польщі шахраї «кинули» на гроші студента з України
Сьогодні, 10:18