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Парад костюмів, дискотека монстрів і знижки до 70%: як у «ПортCity» відзначатимуть Halloween*

Парад костюмів, дискотека монстрів і знижки до 70%: як у «ПортCity» відзначатимуть Halloween*
Цьогоріч найстрашніше свято року – Halloween у ТРЦ «ПортCity» святкуватимуть аж 3 дні з 30 жовтня по 1 листопада.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

На гостей чекають:

- HALLOWEENHANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00)
- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00)
- Знижки від магазинів та закладів до 70%
- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00)
- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)
- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00)
Будемо гудіти та лякати!! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!»

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Теги: ПортCity, Луцьк, розіграш, реклама
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