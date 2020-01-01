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У Києві від ускладнень коронавірусу померла 21-річна волонтерка

У Києві від ускладнень коронавірусу померла 21-річна волонтерка
У Києві 20 жовтня від ускладнень, спричинених коронавірусом COVID-19, померла 21-річна волонтерка Інна Волкова. Хвороба спровокувала в неї пневмонію та рідкісне аутоімунне захворювання – синдром Гієнна-Баре.

Йдеться про те, що імунна система людини сама вражає власні периферійні нерви та призводить до повного паралічу. Про трагедію написали на сторінці Фундації регіональних ініціатив у Facebook, де працювала дівчина, - пише Обозреватель.

"Наша Інна Волкова померла. Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала і оберігала неймовірну кількість людей. 20 жовтня зупинилося велике любляче серце неймовірної дівчини", – написали колеги Волкової.

За їхніми словами, вона два тижні боролася за життя у відділенні інтенсивної терапії та реанімації Київської лікарні №9. Однак через СОVID-19 і його наслідки тіло дівчини відмовило і її під'єднали до ШВЛ.
У Києві від ускладнень коронавірусу померла 21-річна волонтерка

Співчуття з приводу смерті волонтерки висловила громадська діячка, представниця Української Гельсінської спілки з прав людини Марина Хромих у Facebook.

"Ми шукали способи, як її врятувати й допомогти. Але її серце зупинилося. Інна – чудова людинка, яка несла в цей незрозумілий світ дуже багато добра і тепла. Пробач, що не вийшло допомогти. Зараз дуже хочеться вірити, що рай існує і ти в дорозі в кращий світ", – написала жінка.
У Києві від ускладнень коронавірусу померла 21-річна волонтерка

Також на новину про трагедію у Facebook відреагував журналіст Айдер Муждабаєв. "Я плачу, щойно побачив. Господи, за що... Інночка... Світла людина. Ми всього кілька разів бачилися, молодь записала зі мною інтерв'ю з журналістики для юних колег. Вона така добра, патріотична, ніжна... Вічна пам'ять, ненавиджу цей чортів світ, де таке можливо. Мої найглибші співчуття рідним і близьким. Серце розривається, просто морок", – зазначив він.


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Теги: смерть, коронавірус, дівчина, волонтерка
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