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Назвали марки, під якими на Волині замість масла продавали фальсифікат

Назвали марки, під якими на Волині замість масла продавали фальсифікат
У декількох зразках масла солодковершкового виявили вміст немолочного жиру.

Про результати лабораторних досліджень Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби повідомили на сайті установи.

Фальсифікатами виявилися:

• масло солодковершкове селянське 73 % (виробник ТОВ «Харківський молочний завод», адреса потужностей виробництва: 61020, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Китаєнка, 1);

• масло солодковершкове селянське «Новобаварське» 73 % (виробник ТОВ «Харківський молочний завод», адреса потужностей виробництва: 61020, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Китаєнка, 1).

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Теги: масло, Луцьк, фальсифікат, немолочний жир, варте уваги
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