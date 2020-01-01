Назвали марки, під якими на Волині замість масла продавали фальсифікат





Про результати лабораторних досліджень Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби повідомили на



Фальсифікатами виявилися:



• масло солодковершкове селянське 73 % (виробник ТОВ «Харківський молочний завод», адреса потужностей виробництва: 61020, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Китаєнка, 1);



• масло солодковершкове селянське «Новобаварське» 73 % (виробник ТОВ «Харківський молочний завод», адреса потужностей виробництва: 61020, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Китаєнка, 1).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У декількох зразках масла солодковершкового виявили вміст немолочного жиру.Про результати лабораторних досліджень Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби повідомили на сайті установи.Фальсифікатами виявилися:• масло солодковершкове селянське 73 % (виробник ТОВ «Харківський молочний завод», адреса потужностей виробництва: 61020, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Китаєнка, 1);• масло солодковершкове селянське «Новобаварське» 73 % (виробник ТОВ «Харківський молочний завод», адреса потужностей виробництва: 61020, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Китаєнка, 1).

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