У Луцьку влаштували перший повноцінний запуск головного фонтану міста. ФОТО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку відбувся перший повноцінний запуск довгоочікуваного світло-музичного фонтану на Театральному майдані.
Відбулося це у вівторок, 20 жовтня. Яскраві світлини опублікували на сайті Луцькради.
Зазначили, що площа фонтану становить близько 100 метрів квадратних, а струмені води б’ють із форсунків, що розташовані у технічних приміщеннях під площею. Навколо облаштований спеціальний амфітеатр, з якого можна буде комфортно спостерігати за світло-музичним дійством.
Нагадаємо, що у неділю, 11 жовтня, фонтан попередньо тестували перед повноцінним запуском. Вже тоді мешканці міста з нетерпінням чекали на відкриття довгоочікуваної світломузичної атракції.
«Незважаючи на холодну пору року, в день запуску там зібралося багато лучан. Особливо раділи новій атракції діти, підтанцьовуючи під музичний супровід. Незважаючи на складні часи через карантин, новий фонтан — це потрібна інвестиція для Луцька, адже він стане окрасою нашого міста», – йдеться на сайті мерії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Показали, як вночі працює світломузичний фонтан у центрі Луцька. ВІДЕО.
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Відбулося це у вівторок, 20 жовтня. Яскраві світлини опублікували на сайті Луцькради.
Зазначили, що площа фонтану становить близько 100 метрів квадратних, а струмені води б’ють із форсунків, що розташовані у технічних приміщеннях під площею. Навколо облаштований спеціальний амфітеатр, з якого можна буде комфортно спостерігати за світло-музичним дійством.
Нагадаємо, що у неділю, 11 жовтня, фонтан попередньо тестували перед повноцінним запуском. Вже тоді мешканці міста з нетерпінням чекали на відкриття довгоочікуваної світломузичної атракції.
«Незважаючи на холодну пору року, в день запуску там зібралося багато лучан. Особливо раділи новій атракції діти, підтанцьовуючи під музичний супровід. Незважаючи на складні часи через карантин, новий фонтан — це потрібна інвестиція для Луцька, адже він стане окрасою нашого міста», – йдеться на сайті мерії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Показали, як вночі працює світломузичний фонтан у центрі Луцька. ВІДЕО.
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Коментарі 1
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Залишаюсь скептиком - класична "калюжа" більше пасує до Театрального майдану, і могли в терміни вписатися і фінансові затрати мали місце бути на порядок менші. Як взяти до уваги що класичний фонтан правильно спроектований фахівцями був би тою родзинкою яка притягувала та манила естетичністю то це справді було б ДЕЖАВЮ! А так доля фонтану цікава - вода по графіку, струмені в три рази менші... гопота в "амфітеатрі" а фонтан сухий - без води. Амбіції перемогли здоровий глузд, і вчергове замилили лучанам очі псевдопіклуваням. Єдине що можу сказати в захист фонтану - він би гармонічно вписався в площу біля Заксу.