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У Польщі шахраї «кинули» на гроші студента з України

У Польщі шахраї «кинули» на гроші студента з України
Український студент із Кракова дуже невдало продав телефон.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на dziennikpolski24.pl, хлопцеві потрібні були гроші на проживання у Польщі, тож він вирішив продати свій iPhone.

Після розміщення пропозиції про продаж на сайті оголошень швидко знайшовся покупець. Чоловік заплатив українцю за iPhone 4,8 тис. злотих готівкою. Щоправда, банкноти були фальшивими. Студент виявив це, коли через кілька хвилин намагався розплатитись ними в магазині.

Хлопець спочатку повідомив про шахрайство муніципальному патрулю, який перебував поруч. Ті, намагалися відшукати чоловіка, однак це їм не вдалося. Тоді постраждалий звернувся в поліцію.

Студент надав правоохоронцям ім’я та прізвище покупця, його номер телефону, а також показав його акаунти у Facebook та Instagram. Спочатку почув від поліції, що шахрая затримали, але згодом виявилося, що це неправда.


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Теги: студент, Україна, Польща, iPhone
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