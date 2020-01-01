Одна смерть і 203 нових випадки: яка ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 жовтня
Сьогодні, 10:31
За останню добу на Волині зареєстрували 203 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 111 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Ковельський район – 1).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 32, Луцький район – 13, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 19, Горохівський район – 14, Іваничівський район – 10, Камінь-Каширський район – 8, Ківерцівський район – 23, Ковельський район – 12, Локачинський район – 6, Любомльський район – 6, Любешівський район – 8, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 3, Старовижівський район – 4, Турійський район – 9, Шацький район — 3.
Загалом станом на 21 жовтня в області зареєстрували 11367 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 654 у дітей та 1164 у медичних працівників. Одужало 6539 осіб, з них 406 дітей та 791 медичний працівник. 228 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2837 (в т. ч. 67 летальних)
Луцький район – 1018 (в т. ч. 17 летальних)
м. Нововолинськ – 949 (в т. ч. 16 летальних)
Володимир-Волинський район – 942 (в т. ч. 10 летальних)
Горохівський район – 532 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 262 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 438 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1128 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 862 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 127
Любомльський район – 248 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –372 (в т. ч. 7 летальних)
Маневицький район – 530 (в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 361 (в т.ч. 11 летальних)
Рожищенський район – 266 (в т. ч. 7 летальних)
Старовижівський район – 153 (в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 248 ( в т. ч. 3 летальний)
Шацький район – 94 (в т. ч. 1 летальний)
Всього з початку року зареєстрували 13 039 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 204 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 64732. За останню добу обстежили 1073 особи, в тому числі комунальними закладами охорони здоров’я — 113, приватними лабораторіями — 83.
Методом ІФА на COVID-19 провели 68457 обстежень. За останню добу обстежили — 1157 осіб, в тому числі комунальними закладами охорони здоров’я – 1066, приватними лабораторіями -15.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 32, Луцький район – 13, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 19, Горохівський район – 14, Іваничівський район – 10, Камінь-Каширський район – 8, Ківерцівський район – 23, Ковельський район – 12, Локачинський район – 6, Любомльський район – 6, Любешівський район – 8, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 3, Старовижівський район – 4, Турійський район – 9, Шацький район — 3.
Загалом станом на 21 жовтня в області зареєстрували 11367 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 654 у дітей та 1164 у медичних працівників. Одужало 6539 осіб, з них 406 дітей та 791 медичний працівник. 228 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2837 (в т. ч. 67 летальних)
Луцький район – 1018 (в т. ч. 17 летальних)
м. Нововолинськ – 949 (в т. ч. 16 летальних)
Володимир-Волинський район – 942 (в т. ч. 10 летальних)
Горохівський район – 532 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 262 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 438 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1128 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 862 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 127
Любомльський район – 248 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –372 (в т. ч. 7 летальних)
Маневицький район – 530 (в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 361 (в т.ч. 11 летальних)
Рожищенський район – 266 (в т. ч. 7 летальних)
Старовижівський район – 153 (в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 248 ( в т. ч. 3 летальний)
Шацький район – 94 (в т. ч. 1 летальний)
Всього з початку року зареєстрували 13 039 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 204 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 64732. За останню добу обстежили 1073 особи, в тому числі комунальними закладами охорони здоров’я — 113, приватними лабораторіями — 83.
Методом ІФА на COVID-19 провели 68457 обстежень. За останню добу обстежили — 1157 осіб, в тому числі комунальними закладами охорони здоров’я – 1066, приватними лабораторіями -15.
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Коментарі 1
Сайт міг би розпочати роз’яснювальну роботу, щодо небезпеки зараження на COVID-19, а не обмежуватись повідомленнями про заражених та померлих. Ця хвороба стосується всіх і навіть журналістів, редакторів, їх близьких, батьків, дітей, друзів. Почніть вливати у вуха та очі пересічним інформацію про загрозу на зараження. Чи ви почнете це робити, коли закінчаться ліжка в лікарнях і вам відмовлять у госпіталізації?!
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