Одна смерть і 203 нових випадки: яка ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 жовтня





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Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 32, Луцький район – 13, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 19, Горохівський район – 14, Іваничівський район – 10, Камінь-Каширський район – 8, Ківерцівський район – 23, Ковельський район – 12, Локачинський район – 6, Любомльський район – 6, Любешівський район – 8, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 3, Старовижівський район – 4, Турійський район – 9, Шацький район — 3.



Загалом станом на 21 жовтня в області зареєстрували 11367 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 654 у дітей та 1164 у медичних працівників. Одужало 6539 осіб, з них 406 дітей та 791 медичний працівник. 228 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).



Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 2837 (в т. ч. 67 летальних)

Луцький район – 1018 (в т. ч. 17 летальних)

м. Нововолинськ – 949 (в т. ч. 16 летальних)

Володимир-Волинський район – 942 (в т. ч. 10 летальних)

Горохівський район – 532 (в т. ч. 10 летальних)

Іваничівський район – 262 (в т. ч. 8 летальних)

Камінь-Каширський район – 438 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район – 1128 (в т. ч. 18 летальних)

Ковельський район – 862 (в т. ч. 25 летальних)

Локачинський район – 127

Любомльський район – 248 (в т. ч. 1 летальний)

Любешівський район –372 (в т. ч. 7 летальних)

Маневицький район – 530 (в т. ч. 14 летальних)

Ратнівський район – 361 (в т.ч. 11 летальних)

Рожищенський район – 266 (в т. ч. 7 летальних)

Старовижівський район – 153 (в т.ч. 2 летальних)

Турійський район – 248 ( в т. ч. 3 летальний)

Шацький район – 94 (в т. ч. 1 летальний)



Всього з початку року зареєстрували 13 039 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 204 повідомлення про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 64732. За останню добу обстежили 1073 особи, в тому числі комунальними закладами охорони здоров’я — 113, приватними лабораторіями — 83.



Методом ІФА на COVID-19 провели 68457 обстежень. За останню добу обстежили — 1157 осіб, в тому числі комунальними закладами охорони здоров’я – 1066, приватними лабораторіями -15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 203 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 111 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Ковельський район – 1).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 32, Луцький район – 13, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 19, Горохівський район – 14, Іваничівський район – 10, Камінь-Каширський район – 8, Ківерцівський район – 23, Ковельський район – 12, Локачинський район – 6, Любомльський район – 6, Любешівський район – 8, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 3, Старовижівський район – 4, Турійський район – 9, Шацький район — 3.Загалом станом на 21 жовтня в області зареєстрували 11367 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 654 у дітей та 1164 у медичних працівників. Одужало 6539 осіб, з них 406 дітей та 791 медичний працівник. 228 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 2837 (в т. ч. 67 летальних)Луцький район – 1018 (в т. ч. 17 летальних)м. Нововолинськ – 949 (в т. ч. 16 летальних)Володимир-Волинський район – 942 (в т. ч. 10 летальних)Горохівський район – 532 (в т. ч. 10 летальних)Іваничівський район – 262 (в т. ч. 8 летальних)Камінь-Каширський район – 438 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1128 (в т. ч. 18 летальних)Ковельський район – 862 (в т. ч. 25 летальних)Локачинський район – 127Любомльський район – 248 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район –372 (в т. ч. 7 летальних)Маневицький район – 530 (в т. ч. 14 летальних)Ратнівський район – 361 (в т.ч. 11 летальних)Рожищенський район – 266 (в т. ч. 7 летальних)Старовижівський район – 153 (в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 248 ( в т. ч. 3 летальний)Шацький район – 94 (в т. ч. 1 летальний)Всього з початку року зареєстрували 13 039 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 204 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 64732. За останню добу обстежили 1073 особи, в тому числі комунальними закладами охорони здоров’я — 113, приватними лабораторіями — 83.Методом ІФА на COVID-19 провели 68457 обстежень. За останню добу обстежили — 1157 осіб, в тому числі комунальними закладами охорони здоров’я – 1066, приватними лабораторіями -15.

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