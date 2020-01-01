Волинська поліцейська розповіла про особливості служби в «секретці»





У поліції вирішили Еліну Сороку, начальницю відділу режимно-секретної документації поліції Волині, жінку-керівницею, яка звикла бути в тіні, та все ж колосально допомагати у розкритті злочинів .



Як потрапила в поліцію і полюбила її назавжди



Жінка прийшла в поліцію ще в 2003 році на вакантну декретну посаду. «Я дуже хотіла працювати і шукала роботу. Тоді вже закінчила біологічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки і отримала диплом бакалавра. Також була заміжня, мій чоловік був працівником податкової міліції і постійно пропадав на роботі, от як я зараз. Про роботу мені розповіла подруга, яка працювала в органах, і завела мене на співбесіду. Так я й розпочала працювати в канцелярії управління карного розшуку. Там працювало 40 осіб і лише три жінки. На той час жінка в поліції – це була рідкість, проте чоловіки поважали нас, підтримували, завжди допомагали. Зараз же в нас гендерна рівність, зокрема, в слідчих підрозділах дуже багато жінок працює», - розказує Еліна Іванівна.



Попри 6 років навчання на біологічному факультеті й диплом спеціаліста, жінка твердо вирішила, що залишиться в поліції, адже робота їй дуже сподобалась: «Я все ж отримала диплом спеціаліста з біології, але зрозуміла, що він мені не знадобиться, я залишусь в поліції. Оскільки в мене не було професійної освіти, згодом я пройшла підготовку, отримала перше офіцерське звання – лейтенант поліції й розпочала працювати з секретними документами в щойно створеному режимно-секретному органі».







Особливості служби в «секретці»



У цьому підрозділі поліцейська працює вже 15 років, нині - вона жінка-керівниця, в підпорядкуванні якої понад 30 осіб. «Про наш підрозділ з громадян мало хто знає, тому коли я розповідаю, де працюю, люди відповідають: «А що це таке, це і такий підрозділ є в поліції?». Щоб розкрити кримінальне правопорушення, потрібно отримати інформацію про причетних людей, щоб отримати інформацію – створити секретний документ, супроводжувати його, реєструвати, завести певні справи… Ми проходимо всі ці етапи, проте, здебільшого, з поліцією асоціюються тільки ті, хто охороняє громадський порядок на вулицях та розслідує кримінальні провадження. Варто ж знати, що є й адміністративні підрозділи, які забезпечують діяльність цих же оперативних та слідчих управлінь. Лише при спільній взаємодії та співпраці ми отримуємо позитивний результат у розкритті злочинів», - переконана пані Еліна.



Каже, що свою роботу дуже любить, а за роки служби навчилася забувати секретні матеріали відразу: «Маю таку професійну звичку: прочитавши секретний документ, я його відразу забуваю, тому що дотримання режиму секретності – це перш за все. Ця звичка набувається з роками, тому працівник режимно-секретного органу повинен бути дуже мовчазним працівником. Робота з документами мені подобається. Буває, що колеги говорять, мовляв, ми краще пішли б на вулицю цілу ніч злочинців ловити, ніж працювати з документами... Я вважаю, що людина має любити свою роботу, щоб було все чітко та правильно».



Правила роботи та життя



Правоохоронниця стверджує, що стала успішною керівницею лише завдяки своїм підлеглим колегам: «Успіх керівника – це не тільки його успіх, а й успіх його підлеглих. Я завжди говорю, що є успішною керівницею завдяки своїм колегам і дякую їм за роботу. Але важливо й показувати гарний приклад – бути врівноваженою, завжди дбати про них, підтримувати і навчати. Адже як навчиш, як покажеш приклад, так вони і будуть надалі працювати».



У планах на майбутнє – більше часу проводити з донькою: «В житті я себе реалізувала в найголовнішому – стала мамою. У мене є чудова донька. Вона мені дуже часто говорить: «Мамо, ти постійно на своїй роботі, ти свою роботу більше любиш ніж мене». Звісно, це не так, але хотілося б, звичайно, більше часу проводити з нею».



Проблеми, розповідає поліцейська, вона звикла вирішувати відразу: «У житті все буває, траплялися й певні проблеми на роботі, але мене це навпаки загартовувало. Я думала не як сховатись від них, а як їх вирішити, як краще зробити, щоб все було правильно і логічно. Жінка в поліції повинна бути стриманою, врівноваженою та морально стійкою. Головне - не піддаватися емоціям та бути готовою швидко приймати рішення в різних екстремальних ситуаціях. І найважливіше мало не забула: перш за все потрібно бути красивою».



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