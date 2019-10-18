До України повернеться «бабине літо»





Про це розповіли в ефірі



Так, синоптики прогнозують, що в останні два робочі дні тижня погода потішить українців теплом, подекуди температура повітря сягатиме +20°. Щоправда осіннє потепління буде недовгим, вже на вихідних знову похолоднішає. По-осінньому холодними залишатимуться і ночі. Опади 22-23 жовтня також не передбачаються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 жовтня, прохолодно, але вже у четвер та п'ятницю до України повернеться бабине літо.Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок Так, синоптики прогнозують, що в останні два робочі дні тижня погода потішить українців теплом, подекуди температура повітря сягатиме +20°. Щоправда осіннє потепління буде недовгим, вже на вихідних знову похолоднішає. По-осінньому холодними залишатимуться і ночі. Опади 22-23 жовтня також не передбачаються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.

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