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До України повернеться «бабине літо»

До України повернеться «бабине літо»
Сьогодні, 21 жовтня, прохолодно, але вже у четвер та п'ятницю до України повернеться бабине літо.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Так, синоптики прогнозують, що в останні два робочі дні тижня погода потішить українців теплом, подекуди температура повітря сягатиме +20°. Щоправда осіннє потепління буде недовгим, вже на вихідних знову похолоднішає. По-осінньому холодними залишатимуться і ночі. Опади 22-23 жовтня також не передбачаються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.

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Теги: бабине літо, погода, прогноз
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