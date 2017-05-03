На закинутій території коледжу звів рахунки з життям волинянин





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася вчора, 20 жовтня, у місті Нововолинську на закинутій території електромеханічного коледжу.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що факт самогубства був зафіксований. Сталося це 20 жовтня близько 10 години. Житель Нововолинська, 1978 року народження, покінчив життям самогубством через повішення на закинутій території коледжу. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 42-річний чоловік покінчив життя самогубством.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася вчора, 20 жовтня, у місті Нововолинську на закинутій території електромеханічного коледжу.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що факт самогубства був зафіксований. Сталося це 20 жовтня близько 10 години. Житель Нововолинська, 1978 року народження, покінчив життям самогубством через повішення на закинутій території коледжу. При поверхневому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументували.

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