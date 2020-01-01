На трасі «Київ-Чоп» в автотрощі загинуло подружжя. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 жовтня близько 21.00,



Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Volkswagen Golf, яким керував 53-річний місцевий мешканець, та Dodge під керуванням 24-річного жителя міста Мукачево. Внаслідок зіткнення водій та 51-річна пасажирка Volkswagen, його дружина, від отриманих травм померли на місці події.



За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Долинівка Сколівського району сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинуло подружжя.Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 жовтня близько 21.00, пише поліція у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Volkswagen Golf, яким керував 53-річний місцевий мешканець, та Dodge під керуванням 24-річного жителя міста Мукачево. Внаслідок зіткнення водій та 51-річна пасажирка Volkswagen, його дружина, від отриманих травм померли на місці події.За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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