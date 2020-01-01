Лікарка-інфекціоністка пояснила, чому тести на коронавірус «помиляються»
Сьогодні, 07:34
Випадків, коли у людини є усі ознаки коронавірусу, а тести показують негативний результат – дуже багато.
Про це ТСН.ua розповіла лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко.
"Таких випадків дуже багато. І останній приклад – це смерть лікаря з Почаєва Тернопільської області Івана Венжиновича. Він від перших днів працював з пацієнтами, хворими на COVID-19, а коли він сам захворів і був у важкому стані, його тести були негативними. Але там була типова клініка і, на жаль, цьому загиблому лікарю не буде враховано, як професійне захворювання, і це неправильно", – каже лікарка.
За її словами, є кілька причин, чому тест на коронавірус показує неправильний результат.
"По-перше, може бути концентрація вірусу занадто низька, щоб її відчував апарат. По-друге, може бути період, коли вірусу вже немає, але виникнули ускладнення. По-третє, може бути людський фактор при дослідженні і заборі мазка", – пояснює Ольга Кобевко.
Лікарка додала, що вони до лікарні часто госпіталізують пацієнтів, навіть, якщо ПЛР – негативний, але є типова клініка. "І часто повторні зразки бувають позитивними", – каже лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні.
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Про це ТСН.ua розповіла лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко.
"Таких випадків дуже багато. І останній приклад – це смерть лікаря з Почаєва Тернопільської області Івана Венжиновича. Він від перших днів працював з пацієнтами, хворими на COVID-19, а коли він сам захворів і був у важкому стані, його тести були негативними. Але там була типова клініка і, на жаль, цьому загиблому лікарю не буде враховано, як професійне захворювання, і це неправильно", – каже лікарка.
За її словами, є кілька причин, чому тест на коронавірус показує неправильний результат.
"По-перше, може бути концентрація вірусу занадто низька, щоб її відчував апарат. По-друге, може бути період, коли вірусу вже немає, але виникнули ускладнення. По-третє, може бути людський фактор при дослідженні і заборі мазка", – пояснює Ольга Кобевко.
Лікарка додала, що вони до лікарні часто госпіталізують пацієнтів, навіть, якщо ПЛР – негативний, але є типова клініка. "І часто повторні зразки бувають позитивними", – каже лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні.
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