Лікарка-інфекціоністка пояснила, чому тести на коронавірус «помиляються»

Випадків, коли у людини є усі ознаки коронавірусу, а тести показують негативний результат – дуже багато.Про це ТСН.ua розповіла лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні"Таких випадків дуже багато. І останній приклад – це смерть лікаря з Почаєва Тернопільської області. Він від перших днів працював з пацієнтами, хворими на COVID-19, а коли він сам захворів і був у важкому стані, його тести були негативними. Але там була типова клініка і, на жаль, цьому загиблому лікарю не буде враховано, як професійне захворювання, і це неправильно", – каже лікарка.За її словами, є кілька причин, чому тест на коронавірус показує неправильний результат."По-перше, може бути концентрація вірусу занадто низька, щоб її відчував апарат. По-друге, може бути період, коли вірусу вже немає, але виникнули ускладнення. По-третє, може бути людський фактор при дослідженні і заборі мазка", – пояснює Ольга Кобевко.Лікарка додала, що вони до лікарні часто госпіталізують пацієнтів, навіть, якщо ПЛР – негативний, але є типова клініка. "І часто повторні зразки бувають позитивними", – каже лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні.