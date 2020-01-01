вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Лікарка-інфекціоністка пояснила, чому тести на коронавірус «помиляються»

Лікарка-інфекціоністка пояснила, чому тести на коронавірус «помиляються»
Випадків, коли у людини є усі ознаки коронавірусу, а тести показують негативний результат – дуже багато.

Про це ТСН.ua розповіла лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко.

"Таких випадків дуже багато. І останній приклад – це смерть лікаря з Почаєва Тернопільської області Івана Венжиновича. Він від перших днів працював з пацієнтами, хворими на COVID-19, а коли він сам захворів і був у важкому стані, його тести були негативними. Але там була типова клініка і, на жаль, цьому загиблому лікарю не буде враховано, як професійне захворювання, і це неправильно", – каже лікарка.

За її словами, є кілька причин, чому тест на коронавірус показує неправильний результат. 

"По-перше, може бути концентрація вірусу занадто низька, щоб її відчував апарат. По-друге, може бути період, коли вірусу вже немає, але виникнули ускладнення. По-третє, може бути людський фактор при дослідженні і заборі мазка", – пояснює Ольга Кобевко.

Лікарка додала, що вони до лікарні часто госпіталізують пацієнтів, навіть, якщо ПЛР – негативний, але є типова клініка. "І часто повторні зразки бувають позитивними", – каже лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тести, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У МОЗ розповіли, хто має найбільші шанси повернутися до повноцінного навчання після канікул
21 жовтень, 11:18
Одна смерть і 203 нових випадки: яка ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 жовтня
21 жовтень, 10:31
В Україні – нові коронавірусні антирекорди
21 жовтень, 09:02
На кисень для «коронавірусних» ліжок Волинь отримала 16 мільйонів гривень
20 жовтень, 20:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сучасний Луцьк порівняли зі світлинами 100-літньої давності
Сьогодні, 08:10
Лікарка-інфекціоністка пояснила, чому тести на коронавірус «помиляються»
Сьогодні, 07:34
Волинський сімейний гурт став переможцем всеукраїнського конкурсу
Сьогодні, 06:34
Молодіжні склади «Волині» поступилися суперникам
Сьогодні, 05:29
В ГаРмИдЕр ангар-stage виступить гурт «ФІОЛЕТ»
Сьогодні, 04:21
Схожі новини
У МОЗ пояснили причини затримки результатів тестів на коронавірус У МОЗ пояснили причини затримки результатів тестів на коронавірус
22 вересень, 12:20
Де у Володимирі-Волинському можна зробити тест на коронавірус Де у Володимирі-Волинському можна зробити тест на коронавірус
17 вересень, 18:42
У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу
28 червень, 22:14
Футболісти «Волині» здали тести на коронавірус Футболісти «Волині» здали тести на коронавірус
04 червень, 21:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сучасний Луцьк порівняли зі світлинами 100-літньої давності
Сьогодні, 08:10
 0
Лікарка-інфекціоністка пояснила, чому тести на коронавірус «помиляються»
Сьогодні, 07:34
 0
Волинський сімейний гурт став переможцем всеукраїнського конкурсу
Сьогодні, 06:34
 0
Молодіжні склади «Волині» поступилися суперникам
Сьогодні, 05:29
 0
В ГаРмИдЕр ангар-stage виступить гурт «ФІОЛЕТ»
Сьогодні, 04:21
 0
Медіа
відео
1/8