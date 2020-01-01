Шестеро студентів Лесиного вишу отримуватимуть престижні стипендії





Про це



На виконання наказів Міністерства освіти і науки України 12 жовтня ректор Анатолій Цьось підписав наказ «Про призначення стипендії», згідно з яким академічні стипендії Президента України на І семестр 2020/2021 навчального року (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 31 січня 2021 р. отримали:



Нікончук Ольга Сергіївна, студентка групи ПО-41 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи;



Панасюк Юрій Олександрович, студент групи АЕ-45 факультету економіки та управління;



Поторась Олег Володимирович, студент групи Гео-43О географічного факультету.



Іменні стипендії Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:



Бандурі Аліні Ярославівні, студентці групи СР-33 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи,



Горбач Анні Юріївні, студентці групи МВ-44 факультету міжнародних відносин.



Академічну стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам із інвалідністю на 2020/2021 навчальний рік (замість академічної стипендії) у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:



Падалко Катерині Анатоліївні, студентці групи Матем-22О факультету інформаційних технологій і математики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шестеро студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки отримуватимуть стипендії Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.Про це повідомляють на сайті вишу.На виконання наказів Міністерства освіти і науки України 12 жовтня ректорпідписав наказ «Про призначення стипендії», згідно з яким академічні стипендії Президента України на І семестр 2020/2021 навчального року (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 31 січня 2021 р. отримали:, студентка групи ПО-41 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи;, студент групи АЕ-45 факультету економіки та управління;, студент групи Гео-43О географічного факультету.Іменні стипендії Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:, студентці групи СР-33 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи,, студентці групи МВ-44 факультету міжнародних відносин.Академічну стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам із інвалідністю на 2020/2021 навчальний рік (замість академічної стипендії) у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:, студентці групи Матем-22О факультету інформаційних технологій і математики.

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