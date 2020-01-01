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Шестеро студентів Лесиного вишу отримуватимуть престижні стипендії

Шестеро студентів Лесиного вишу отримуватимуть престижні стипендії
Шестеро студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки отримуватимуть стипендії Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляють на сайті вишу.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України 12 жовтня ректор Анатолій Цьось підписав наказ «Про призначення стипендії», згідно з яким академічні стипендії Президента України на І семестр 2020/2021 навчального року (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 31 січня 2021 р. отримали:

Нікончук Ольга Сергіївна, студентка групи ПО-41 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи;

Панасюк Юрій Олександрович, студент групи АЕ-45 факультету економіки та управління;

Поторась Олег Володимирович, студент групи Гео-43О географічного факультету.

Іменні стипендії Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:

Бандурі Аліні Ярославівні, студентці групи СР-33 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи,

Горбач Анні Юріївні, студентці групи МВ-44 факультету міжнародних відносин.

Академічну стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам із інвалідністю на 2020/2021 навчальний рік (замість академічної стипендії) у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:

Падалко Катерині Анатоліївні, студентці групи Матем-22О факультету інформаційних технологій і математики.


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Теги: ВНУ імені Лесі Українки, престижні стипендії, студенти
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