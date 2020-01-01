Шестеро студентів Лесиного вишу отримуватимуть престижні стипендії
Сьогодні, 12:12
Шестеро студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки отримуватимуть стипендії Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляють на сайті вишу.
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України 12 жовтня ректор Анатолій Цьось підписав наказ «Про призначення стипендії», згідно з яким академічні стипендії Президента України на І семестр 2020/2021 навчального року (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 31 січня 2021 р. отримали:
Нікончук Ольга Сергіївна, студентка групи ПО-41 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи;
Панасюк Юрій Олександрович, студент групи АЕ-45 факультету економіки та управління;
Поторась Олег Володимирович, студент групи Гео-43О географічного факультету.
Іменні стипендії Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:
Бандурі Аліні Ярославівні, студентці групи СР-33 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи,
Горбач Анні Юріївні, студентці групи МВ-44 факультету міжнародних відносин.
Академічну стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам із інвалідністю на 2020/2021 навчальний рік (замість академічної стипендії) у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:
Падалко Катерині Анатоліївні, студентці групи Матем-22О факультету інформаційних технологій і математики.
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Про це повідомляють на сайті вишу.
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України 12 жовтня ректор Анатолій Цьось підписав наказ «Про призначення стипендії», згідно з яким академічні стипендії Президента України на І семестр 2020/2021 навчального року (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 31 січня 2021 р. отримали:
Нікончук Ольга Сергіївна, студентка групи ПО-41 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи;
Панасюк Юрій Олександрович, студент групи АЕ-45 факультету економіки та управління;
Поторась Олег Володимирович, студент групи Гео-43О географічного факультету.
Іменні стипендії Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік (замість академічних стипендій) за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:
Бандурі Аліні Ярославівні, студентці групи СР-33 факультету педагогічної освіти та соціальної роботи,
Горбач Анні Юріївні, студентці групи МВ-44 факультету міжнародних відносин.
Академічну стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам із інвалідністю на 2020/2021 навчальний рік (замість академічної стипендії) у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні на період із 1 вересня 2020 р. по 30 червня 2021 р. призначили:
Падалко Катерині Анатоліївні, студентці групи Матем-22О факультету інформаційних технологій і математики.
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