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Мотоцикліст, який збив дівчину у Шацькому районі, відповідатиме за скоєне

Мотоцикліст, який збив дівчину у Шацькому районі, відповідатиме за скоєне
18-річному жителю Шацького району, який наїхав на дівчину в Пульмі, повідомили про підозру.

Слідство встановило, що увечері 7 квітня 2020 року молодик, рухаючись мотоциклом Viper вулицею села Пульмо Шацького району, перевищив дозволену швидкість та наїхав на пішохода – свою однолітку, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

У результаті ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження й була шпиталізована у реанімаційне відділення лікарні.

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Водію повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Триває досудове розслідування.

Довідково: Згідно із санкцією ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


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Теги: аварія, Пульмо, дівчина
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