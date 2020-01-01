Мотоцикліст, який збив дівчину у Шацькому районі, відповідатиме за скоєне
Сьогодні, 12:15
18-річному жителю Шацького району, який наїхав на дівчину в Пульмі, повідомили про підозру.
Слідство встановило, що увечері 7 квітня 2020 року молодик, рухаючись мотоциклом Viper вулицею села Пульмо Шацького району, перевищив дозволену швидкість та наїхав на пішохода – свою однолітку, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У результаті ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження й була шпиталізована у реанімаційне відділення лікарні.
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Водію повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Триває досудове розслідування.
Довідково: Згідно із санкцією ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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Слідство встановило, що увечері 7 квітня 2020 року молодик, рухаючись мотоциклом Viper вулицею села Пульмо Шацького району, перевищив дозволену швидкість та наїхав на пішохода – свою однолітку, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У результаті ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження й була шпиталізована у реанімаційне відділення лікарні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дівчина, яку у Шацькому районі збив мотоцикліст, – у реанімації: рідні благають про допомогу
Водію повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Триває досудове розслідування.
Довідково: Згідно із санкцією ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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