вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловікові, через якого дерево вбило людину у лісі на Волині, винесли вирок

Чоловікові, через якого дерево вбило людину у лісі на Волині, винесли вирок
1 серпня цього року у лісі поблизу села Октавин Володимир-Волинського району трагічно загинув чоловік, його вбило дерево. Як з’ясував суд, трагедія сталася через необережні дії іншого чоловіка, із яким загиблий прийшов до лісу з метою незаконної рубки дуба.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.

Інформують, що чоловік зрізував дерево бензопилою, а під час звалювання воно впало на потерпілого, спричинивши важкі травми, від яких той помер на місці. Тож подію кваліфікували як вбивство з необережності.

Обвинувачений – уродженець села Хренів Іваничівського району, пенсіонер, вдівець. Вину у інкримінованому йому злочині він визнав повністю.

Зрештою, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 3 роки. Щоправда, вирішив також звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський район, смерть, дерево, суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18-річний хлопець з Волині перерахував понад 60 тисяч гривень «хворій на коронавірус» віртуальній подружці
Сьогодні, 15:12
Чоловікові, через якого дерево вбило людину у лісі на Волині, винесли вирок
Сьогодні, 14:41
«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*
Сьогодні, 14:23
Від завтра у Луцьку на маршруті №15 курсуватимуть нові тролейбуси
Сьогодні, 14:08
У Луцьку в друкарні знищили браковані бюлетені
Сьогодні, 13:51
Схожі новини
У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир
07 серпень, 04:49
У лісі на Волині дерево вбило чоловіка У лісі на Волині дерево вбило чоловіка
02 серпень, 11:00
Побив матір до смерті: волинянин відсидить в тюрмі більше 7 років Побив матір до смерті: волинянин відсидить в тюрмі більше 7 років
02 травень, 11:31
Волинянин, який в Устилузі на смерть збив жінку, відбувся іспитовим строком Волинянин, який в Устилузі на смерть збив жінку, відбувся іспитовим строком
22 серпень, 2016, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18-річний хлопець з Волині перерахував понад 60 тисяч гривень «хворій на коронавірус» віртуальній подружці
Сьогодні, 15:12
 0
Чоловікові, через якого дерево вбило людину у лісі на Волині, винесли вирок
Сьогодні, 14:41
 0
«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*
Сьогодні, 14:23
 0
Від завтра у Луцьку на маршруті №15 курсуватимуть нові тролейбуси
Сьогодні, 14:08
 0
У Луцьку в друкарні знищили браковані бюлетені
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8