Чоловікові, через якого дерево вбило людину у лісі на Волині, винесли вирок
Сьогодні, 14:41
1 серпня цього року у лісі поблизу села Октавин Володимир-Волинського району трагічно загинув чоловік, його вбило дерево. Як з’ясував суд, трагедія сталася через необережні дії іншого чоловіка, із яким загиблий прийшов до лісу з метою незаконної рубки дуба.
Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.
Інформують, що чоловік зрізував дерево бензопилою, а під час звалювання воно впало на потерпілого, спричинивши важкі травми, від яких той помер на місці. Тож подію кваліфікували як вбивство з необережності.
Обвинувачений – уродженець села Хренів Іваничівського району, пенсіонер, вдівець. Вину у інкримінованому йому злочині він визнав повністю.
Зрештою, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 3 роки. Щоправда, вирішив також звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.
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Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.
Інформують, що чоловік зрізував дерево бензопилою, а під час звалювання воно впало на потерпілого, спричинивши важкі травми, від яких той помер на місці. Тож подію кваліфікували як вбивство з необережності.
Обвинувачений – уродженець села Хренів Іваничівського району, пенсіонер, вдівець. Вину у інкримінованому йому злочині він визнав повністю.
Зрештою, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 3 роки. Щоправда, вирішив також звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.
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