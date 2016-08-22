Чоловікові, через якого дерево вбило людину у лісі на Волині, винесли вирок





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.



Інформують, що чоловік зрізував дерево бензопилою, а під час звалювання воно впало на потерпілого, спричинивши важкі травми, від яких той помер на місці. Тож подію кваліфікували як вбивство з необережності.



Обвинувачений – уродженець села Хренів Іваничівського району, пенсіонер, вдівець. Вину у інкримінованому йому злочині він визнав повністю.



Зрештою, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 3 роки. Щоправда, вирішив також звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 серпня цього року у лісі поблизу села Октавин Володимир-Волинського району трагічно загинув чоловік , його вбило дерево. Як з’ясував суд, трагедія сталася через необережні дії іншого чоловіка, із яким загиблий прийшов до лісу з метою незаконної рубки дуба.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.Інформують, що чоловік зрізував дерево бензопилою, а під час звалювання воно впало на потерпілого, спричинивши важкі травми, від яких той помер на місці. Тож подію кваліфікували як вбивство з необережності.Обвинувачений – уродженець села Хренів Іваничівського району, пенсіонер, вдівець. Вину у інкримінованому йому злочині він визнав повністю.Зрештою, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 3 роки. Щоправда, вирішив також звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

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