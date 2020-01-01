На Ковельській у Луцьку – аварія з потерпілим: винуватець ДТП втік. ФОТО
Сьогодні, 13:03
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованим. Водій з місця пригоди втік.
Автопригода трапилася сьогодні, 21 жовтня, близько 1-ї години, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Прибувши на місце події, свідки повідомили, що водій автомобіля BMW 7-series не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з транспортним засобом Renault Clio.
Невідомий, який перебував за кермом транспортного засобу BMW, покинув місце пригоди, а водія автомобіля Renault медики шпиталізували до Луцької міської клінчної лікарні.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції для встановлення всіх обставин події.
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Автопригода трапилася сьогодні, 21 жовтня, близько 1-ї години, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Прибувши на місце події, свідки повідомили, що водій автомобіля BMW 7-series не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з транспортним засобом Renault Clio.
Невідомий, який перебував за кермом транспортного засобу BMW, покинув місце пригоди, а водія автомобіля Renault медики шпиталізували до Луцької міської клінчної лікарні.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції для встановлення всіх обставин події.
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