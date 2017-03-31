вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У рейсовому автобусі під Києвом п'яний чоловік поранив ножем пасажирів

У рейсовому автобусі під Києвом п'яний чоловік поранив ножем пасажирів
Столичні поліцейські охорони затримали харків’янина, який ножем поранив пасажирів автобуса.

Зазначається, що до поліції по спецлінії 102 звернувся водій автобусу з проханням вжити заходів до чоловіка, який поранив ножем пасажирів. На розшук зловмисника направили наряди поліції охорони та патрульних, а на місце виїхали "швидка" й слідчо-оперативна група, -
інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Він чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці. Всім постраждалим лікарі надали першу медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує», - повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артем Баранов.

Наряд поліції охорони затримав фігуранта неподалік від місця скоєння злочину. Патрульні провели тест для встановлення стану сп'яніння чоловіка, і драгер показав 1,8 проміле. Також поліцейські виявили та вилучили ніж зі слідами крові, який імовірно викинув фігурант.

«Ми затримали 35-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності», - додав старший лейтенант поліції.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Також поліцейські звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автобус, поранення, пасажири
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в друкарні знищили браковані бюлетені
Сьогодні, 13:51
У рейсовому автобусі під Києвом п'яний чоловік поранив ножем пасажирів
Сьогодні, 13:23
На Ковельській у Луцьку – аварія з потерпілим: винуватець ДТП втік. ФОТО
Сьогодні, 13:03
У Луцьку рятувальники допомогли медикам винести хвору жінку з квартири. ФОТО
Сьогодні, 12:35
На трасі «Київ-Чоп» в автотрощі загинуло подружжя. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош Спочатку планував захопити собор, а не автобус, – луцький терорист Максим Кривош
23 липень, 16:29
На Львівщині перекинувся автобус з туристами: є загиблі На Львівщині перекинувся автобус з туристами: є загиблі
31 березень, 2017, 09:52
Волинський автобус з пасажирами застряг на Рівненщині Волинський автобус з пасажирами застряг на Рівненщині
08 лютий, 2017, 12:00
​Під Ковелем ДТП: бус зіткнувся з приміським автобусом. ФОТО ​Під Ковелем ДТП: бус зіткнувся з приміським автобусом. ФОТО
30 червень, 2016, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в друкарні знищили браковані бюлетені
Сьогодні, 13:51
 0
У рейсовому автобусі під Києвом п'яний чоловік поранив ножем пасажирів
Сьогодні, 13:23
 0
На Ковельській у Луцьку – аварія з потерпілим: винуватець ДТП втік. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
У Луцьку рятувальники допомогли медикам винести хвору жінку з квартири. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
На трасі «Київ-Чоп» в автотрощі загинуло подружжя. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8