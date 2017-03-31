У рейсовому автобусі під Києвом п'яний чоловік поранив ножем пасажирів

Столичні поліцейські охорони затримали харків’янина, який ножем поранив пасажирів автобуса.Зазначається, що до поліції по спецлінії 102 звернувся водій автобусу з проханням вжити заходів до чоловіка, який поранив ножем пасажирів. На розшук зловмисника направили наряди поліції охорони та патрульних, а на місце виїхали "швидка" й слідчо-оперативна група, -інформує відділ комунікації поліції Києва.«Він чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці. Всім постраждалим лікарі надали першу медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує», - повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артем Баранов.Наряд поліції охорони затримав фігуранта неподалік від місця скоєння злочину. Патрульні провели тест для встановлення стану сп'яніння чоловіка, і драгер показав 1,8 проміле. Також поліцейські виявили та вилучили ніж зі слідами крові, який імовірно викинув фігурант.«Ми затримали 35-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності», - додав старший лейтенант поліції.Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Також поліцейські звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.