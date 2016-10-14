У Луцьку в друкарні знищили браковані бюлетені





Як розповів Іван Лазорко, загалом в друкарні члени комісії знищили 216 бракованих бюлетенів до виборів депутатів обласної ради.



"Вони спочатку ріжуться на смужки, а потім підлягають спаленню, як і контрольні талони", - зазначив Іван Лазорко.



Після знищення браку, підприємство-виготовлювач бюлетенів разом із членами ТВК склали відповідний акт.



На своїй сторінці у Facebook голова обласної ТВК опублікував відео, де члени комісії, поруч з друкарськими станками сокирою рубають пластини для друку бюлетенів.



"Це традиційна форма знищення пластин. Пластини – це шаблони для друку бюлетенів. Їх рубають, щоб унеможливити подальший друк і підробку бюлетенів", - розповів Іван Лазорко.



20 жовтня підприємство-виготовлювач (Волинська обласна друкарня) передала ТВК 764 986 бюлетенів, які були передані 54-ом місцевим ТВК області.



Нагадаємо, 25 жовтня усі виборці на Волині під час голосування отримають 4 виборчі бюлетені. Як розповів кореспондентам Суспільного політолог Антон Бугайчук, 2 виборчих бюлетені для голосування за пропорційною системою і 2 за мажоритарною. Це - для громад у яких менш як 10 тисяч виборців. Якщо у громаді більше 10 тисяч виборців, то виборець отримає 3 виборчих бюлетені для пропорційної системи і один для голосування за голову громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Члени Волинської територіальної виборчої комісії знищили браковані бюлетені та металеві пластини для друку. Бюлетені із браком спалили на території Волинської обласної друкарні, шаблонні пластини - порубали сокирою.Як розповів Суспільному голова обласної ТВК, загалом в друкарні члени комісії знищили 216 бракованих бюлетенів до виборів депутатів обласної ради."Вони спочатку ріжуться на смужки, а потім підлягають спаленню, як і контрольні талони", - зазначив Іван Лазорко.Після знищення браку, підприємство-виготовлювач бюлетенів разом із членами ТВК склали відповідний акт.На своїй сторінці у Facebook голова обласної ТВК опублікував відео, де члени комісії, поруч з друкарськими станками сокирою рубають пластини для друку бюлетенів."Це традиційна форма знищення пластин. Пластини – це шаблони для друку бюлетенів. Їх рубають, щоб унеможливити подальший друк і підробку бюлетенів", - розповів Іван Лазорко.20 жовтня підприємство-виготовлювач (Волинська обласна друкарня) передала ТВК 764 986 бюлетенів, які були передані 54-ом місцевим ТВК області.Нагадаємо, 25 жовтня усі виборці на Волині під час голосування отримають 4 виборчі бюлетені. Як розповів кореспондентам Суспільного політолог, 2 виборчих бюлетені для голосування за пропорційною системою і 2 за мажоритарною. Це - для громад у яких менш як 10 тисяч виборців. Якщо у громаді більше 10 тисяч виборців, то виборець отримає 3 виборчих бюлетені для пропорційної системи і один для голосування за голову громади.

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